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Начальник минской милиции о протестах, ОМОНе, пострадавших сотрудниках и применении оружия

15.10.2020 22:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в эфире телеканала ОНТ сообщил, что 45 сотрудников столичной милиции получили телесные повреждения. Начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясением головного мозга. Потерпевшими по уголовным делам признаны 152 сотрудника милиции. Кубраков отметил, что недавно был факт удара сотрудника заточкой, но он оказался в защите.

Начальник минской милиции отмечает, что больше половины задержанных во время уличных акций провокаторов ранее уже были судимы. Речь идет именно о группе людей, которых милиция идентифицирует как провокаторов.

— Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то ранее судимых где-то 15%.

Здесь имеются в виду статьи по уклонению от призыва на срочную военную службу, по кражам, тяжелым телесным повреждениям, которые повлекли смерть человека. Есть и факты признания со стороны задержанных получения денег за участие в акции и противоправные действия. Кубраков резюмирует, что сейчас идет проверка таких фактов.

В охране общественного порядка вместе с милицией может участвовать любой человек.

— Люди к этому сегодня уже приходят. У нас нет народных дружин, но есть добровольные. Есть закон об участии граждан в охране общественного порядка, и любой гражданин (как правило, на предприятиях есть такие дружины) может принять участие в охране общественного порядка вместе с сотрудниками органов внутренних дел, — говорит Иван Кубраков.

Начальник ГУВД Мингорисполкома подчеркнул, что табельное оружие сотрудниками МВД будет применяться только в крайних случаях, когда физическая сила или другие спецсредства не могут остановить правонарушителей.

Кубраков поделился информацией о том, что два человека уже погибли во время попыток блокировки дорог в Минске. Это были одиночные люди, которые пьяными вышли на дорогу. Водители не успели среагировать.

Также Кубраков рассказал, что отряд милиции особого назначения появился в 1980-х годах, его название не раз менялось, а в 2012 году вернулись к аббревиатуре ОМОН.

— Как и тогда, так и сейчас присутствие на улицах подразделения ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх.

Давление, которое оказывают в сети на сотрудников ОМОНа, говорит о качественном выполнении ими работы. Все события, по словам Кубракова, сплотили подразделение, и сломить его невозможно.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков в эфире телеканала ОНТ сообщил, что 45 сотрудников столичной милиции получили телесные повреждения. Начиная от...
 
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