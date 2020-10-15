|
Назван лауреат премии Ежи Гедройца
Источник материала: Навiны
В этом году литературная премия имени Ежи Гедройца присуждена Сергею Дубавцу.
Награда ему присуждена за книгу «Тантамарэскі» (Бібліятэка Радыё Свабода).
Вторая премия присуждена Андрею Адамовичу за произведение «Песьня пра Цімура» («Янушкевіч»).
Третья — Зореславе Каминской («Калядны стол»; «Галіяфы»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году литературная премия имени Ежи Гедройца присуждена Сергею Дубавцу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)