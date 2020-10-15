Назван лауреат премии Ежи Гедройца

Литературная премия имени Ежи Гедройца была учреждена 28 декабря 2011 года.

Она присуждается за лучшую книгу, изданную (в бумажном или электронном варианте) в предыдущем году на белорусском языке в жанрах художественной прозы и эссе.

Учредителями выступили посольство Польши в Беларуси, Польский институт в Минске, Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей.