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Назван лауреат премии Ежи Гедройца

15.10.2020 22:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В этом году литературная премия имени Ежи Гедройца присуждена Сергею Дубавцу.

Назван лауреат премии Ежи Гедройца

Награда ему присуждена за книгу «Тантамарэскі» (Бібліятэка Радыё Свабода).

Вторая премия присуждена Андрею Адамовичу за произведение «Песьня пра Цімура» («Янушкевіч»).

Третья — Зореславе Каминской («Калядны стол»; «Галіяфы»).

Литературная премия имени Ежи Гедройца была учреждена 28 декабря 2011 года.

Она присуждается за лучшую книгу, изданную (в бумажном или электронном варианте) в предыдущем году на белорусском языке в жанрах художественной прозы и эссе.

Учредителями выступили посольство Польши в Беларуси, Польский институт в Минске, Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году литературная премия имени Ежи Гедройца присуждена Сергею Дубавцу.
 
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