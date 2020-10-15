«Почитал на провластном форуме, что я симулянт». Максим Хорошин - о своем задержании и прогнозах врачей

Источник материала: Tut.by

13 октября в Минске жестко задержали одного из владельцев столичного цветочного магазина «Первый цветной» 34-летнего Максима Хорошина. Из РУВД мужчину доставили в 3-ю городскую больницу, где он продолжает находиться, — со вчерашнего дня в отдельной палате. Максим рассказал, что с ним произошло в момент задержания и какие прогнозы дают медики.



Кадр из видео «Радыё Свабода»

Что произошло в день задержания

Максим говорит, что момент задержания стал для него полной неожиданностью.

— В 8.30 мы сели с супругой в машину и не успели закрыть дверь, как она тут же открылась — все произошло за секунду. Прилетело сразу несколько ударов в лицо. Я уже через отекшие глаза увидел человека без маски. Мне сначала показалось, что это какой-то розыгрыш или пранк, я в шоке, не понимаю, что происходит.

— Вам в это время ничего не говорят?

— Просто: «Лежать, с***» — и все. Супруга кричит, все вылезли с балконов, начали снимать. Они надевают балаклаву и затаскивают меня в бусик, там вижу только кроссовки людей, потому что нахожусь на карачках лицом в пол и уже в наручниках. Они спрашивают, понял ли я, за что здесь. Конечно, нет. Мне говорили очень грубо и нецензурно — не буду передавать дословно. Но посыл такой: ты сейчас ответишь за то, что угрожал детям и семьям наших сотрудников. Стали говорить, что я состою в каких-то чатах. Один из них, более-менее вменяемый, сказал, что если докажу в РУВД, что не состою в чатах — меня отпустят.

Максима доставили в Первомайское РУВД. Там, по его словам, читали его переписки, просматривали фото:

— Завели в какой-то кабинет, но он был как проходной двор — человек 10, из них три девушки, все без масок. Уложили меня лицом вниз, более-менее общались нормально. Но потом пришли двое. Один берет дубинку и начинает меня бить. Звучали фразы, которые всем задержанным говорят: «Ты организатор, тебе заплатили». Угрожали: ты ответишь за то, что разобрал водомет, за то, что поджег дачу Балабы, за то, что покалечил наших ребят камнями. Они со мной вели себя так, будто меня задержали на митинге, а о той истории, что я состою в каких-то чатах, уже и забыли.



Фото: из инстаграма телеведущего Дмитрия Шепелева

— Вы говорили 13 октября, что потеряли сознание.

— Двое избивающих приходили и уходили. В один из приходов я теряю сознание, они пугаются — несут нашатырь, становится легче. Потом начинается приступ наподобие астмы — мне не хватает воздуха, начинаю задыхаться: два раза в жизни, когда я очень переживал, у меня такое состояние было. Они очень сильно пугаются, друг на друга начинают орать. Все выбегают из кабинета — никто не хочет быть рядом со мной, вызывают скорую. Кстати, девушки, когда меня били, выходили из кабинета и говорили: «Ну хватит, мы устали на это смотреть».

— В комментарии ГУВД Мингорисполкома отметили, что работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым вы сообщили об имеющихся заболеваниях. О чем может идти речь?

— У меня нет никаких таких заболеваний. Но на каком-то провластном форуме я даже почитал, что состою на учете в психоневрологическом диспансере, что у меня «специальные» припадки. Говорят, мол, симулянт.

В ГУВД Мингорисполкома так прокомментировали инцидент: «В Интернете размещено видео, на котором гражданина помещают в машину скорой помощи. Предварительно можно сообщить, что его доставили в Первомайское РУВД города Минска за совершение административного правонарушения. Работники здравоохранения прибыли по вызову сотрудников милиции, которым он сообщил об имеющихся у него заболеваниях. Молодого человека отвезли в медучреждение. В части причинения телесных повреждений, о которых сообщается в некоторых интернет-источниках, информация не проверенная. Гражданин имеет право обратиться в следственные органы с заявлением для проведения проверки в части обстоятельств получения телесных повреждений».

«Хотят прийти снять показания об избиении»

Максим уверен, что видео, которые облетели интернет 13 октября, очень помогли с оглаской.

— Искренне считаю, что мне предъявить нечего. Хорошо, участие в несанкционированном митинге, но зачем меня так задерживать, бить? Дайте штраф, сутки.

— Вас ни с кем не перепутали, как думаете?

— Ждали точно меня. Я живу не по прописке, а в съемной квартире — о ней вообще никто не знал. Это центр города, а все митинги в центре, и силовики постоянно видели мою машину — она запоминающаяся. Они еще в бусике говорили: да мы твою тачку каждый день видим, ты активист.

— А то, что вы раздавали на митингах женщинам цветы, как-то всплывало в разговоре?

— Об этом не было ни слова. Они даже спрашивали, какой у меня бизнес. Я сказал про цветы, на что мне ответили, что на цветах на такую машину не заработаешь. На самом деле я, когда дарил девушкам цветы, понимал, что что-то может случиться, хоть и не было такого, что выгружал тысячу цветов — у меня могло быть, ну, две пачки роз. И таких парней, как я, было много. Я видел, что силовики постоянно смотрят на меня. И так как задерживали многих моих друзей, знакомых, я почти месяц, выходя во двор, каждый день сначала выглядывал из подъезда, быстро запирался в машине. Но в это утро впервые вышел расслабившись.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Максим говорит, что следователь из РУВД был в больнице 13 октября. Также ему звонили из Следственного комитета.

— Хотят прийти снять показания об избиении. Но пока никто не дошел. Я и сам буду подавать заявление, хоть и считаю это бесполезным. Но знаю, что все это не имеет срока давности. Может, потом все всплывет и мои дети все расследуют.

— В чем вас обвиняют?

— Пока я знаю только о несанкционированном митинге. Но я не удивлюсь, если мне припишут организацию женских маршей или еще что-то.

— Как вы отреагировали на новость о лишении вашего адвоката лицензии ?

— С иронией. Я знаю, что по закону она имеет право еще работать и она будет меня защищать. Хотя я осознаю, что закон не работает и наличие адвоката равно нулю.

«Люди предлагали выставить возле моей палаты охрану»

Максим не знает, когда выйдет из больницы: врачи точных сроков пока не называют. Он рассказывает, что возле его палаты несколько часов дежурили два человека в масках, но когда медики сказали, что пациента не отпустят, — они исчезли.

— У меня черепно-мозговая травма, сломан нос, делали обследование глаза и выявили повреждение роговицы. Ушибы тканей по левой стороне — от спины до ягодиц. И что-то с плечом, врачи пока выясняют.

— Как к вам относятся?

— Очень хорошо. Дали отдельную палату. Многие подходят, поддерживают — очень много врачей, у которых задержаны или дети, или коллеги.







— Что скажете о реакции общественности?

— Мне незнакомые люди приносят картины, иконы, книги, майки и невероятное количество еды, угощений, тортов. Сегодня прислали большую открытку-грамоту, какое-то общество лифтеров. Они побоялись, видимо, указать какое, но это очень приятно. В директ уже ответил на 7 тысяч сообщений, извините, просто больше пока не могу. Писали из клиник в Швейцарии, из какой-то немецкой клиники, готовы бесплатно принять. Люди даже предлагали выставить возле моей палаты охрану.

— Новости про магазин тоже читаете?

— Там третьи сутки очереди , я вообще в шоке. Когда в кофейне разбили стекло, я тоже стоял в очереди, но не ожидал, что люди так откликнутся на мою личную историю. Многие говорят, что идут не за цветами, а поддержать Максима. Напишите, пожалуйста, что эта солидарность и эмоциональная поддержка мне очень помогают.