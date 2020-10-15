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Шапито дня. Генерал заявил, что вся минская милиция против насилия
Источник материала: KYKY>
Сегодня вечером в
Почему-то генерал не упомянул, что только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели.
Дальше цитата Кубракова: «Я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия <...> У нас достаточно сил, мы знаем тактику – как распределять силы, и поверьте мне, сегодня достаточно сил и средств, чтобы противостоять уличным акциям».
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