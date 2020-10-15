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Шапито дня. Генерал заявил, что вся минская милиция против насилия

16.10.2020 06:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня вечером в эфире телеканала ОНТ показали начальника ГУВД Мингорисполкома, генерала Ивана Кубракова. Он рассказал, что за время протестов физически пострадало сорок пять сотрудников ОМОНа, всего против демонстрантов возбуждено 152 уголовных дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам. 

Почему-то генерал не упомянул, что только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели. 

Дальше цитата Кубракова: «Я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия <...> У нас достаточно сил, мы знаем тактику – как распределять силы, и поверьте мне, сегодня достаточно сил и средств, чтобы противостоять уличным акциям». 

 
 
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Сегодня вечером в эфире телеканала ОНТ показали начальника ГУВД Мингорисполкома, генерала Ивана Кубракова. Он рассказал, что за время протестов физически...
 
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