Шапито дня. Генерал заявил, что вся минская милиция против насилия

Источник материала: KYKY

Сегодня вечером в эфире телеканала ОНТ показали начальника ГУВД Мингорисполкома, генерала Ивана Кубракова. Он рассказал, что за время протестов физически пострадало сорок пять сотрудников ОМОНа, всего против демонстрантов возбуждено 152 уголовных дела, в том числе по фактам угроз правоохранителям и их родственникам.

Почему-то генерал не упомянул, что только по сведениям ООН за первые дни протестов было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Но ни одного уголовного дела по этим фактам так и не завели.

Дальше цитата Кубракова: «Я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия <...> У нас достаточно сил, мы знаем тактику – как распределять силы, и поверьте мне, сегодня достаточно сил и средств, чтобы противостоять уличным акциям».