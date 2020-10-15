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У Беларуси большие виды на развитие транспортного сообщения в Северной Европе и странах Балтии
Источник материала: Навiны
Беларусь подписала финансовую поправку к соглашению о секретариате партнерства Северного измерения в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.
Документ актуализирует финансовые условия участия Беларуси в деятельности вышеуказанного объединения, направленной на развитие многостороннего транспортного сообщения в Северной Европе и в регионе Балтийского моря.
«Подписание финансовой поправки гарантирует Беларуси полноправное участие в деятельности ПСИТЛ, создание и реализацию совместных проектов, направленных на развитие транспортных связей в регионе, а также внедрение инновационных технологий», — пояснил Минтранс.
Главной целью партнерства является совершенствование в соответствии с экологическими потребностями основных транспортных коммуникаций и логистических связей в регионе Северного измерения.
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Беларусь подписала финансовую поправку к соглашению о секретариате партнерства Северного измерения в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), сообщает...
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