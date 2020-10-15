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У Беларуси большие виды на развитие транспортного сообщения в Северной Европе и странах Балтии

16.10.2020 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь подписала финансовую поправку к соглашению о секретариате партнерства Северного измерения в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

У Беларуси большие виды на развитие транспортного сообщения в Северной Европе и странах Балтии
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Документ актуализирует финансовые условия участия Беларуси в деятельности вышеуказанного объединения, направленной на развитие многостороннего транспортного сообщения в Северной Европе и в регионе Балтийского моря.

«Подписание финансовой поправки гарантирует Беларуси полноправное участие в деятельности ПСИТЛ, создание и реализацию совместных проектов, направленных на развитие транспортных связей в регионе, а также внедрение инновационных технологий», — пояснил Минтранс.

Главной целью партнерства является совершенствование в соответствии с экологическими потребностями основных транспортных коммуникаций и логистических связей в регионе Северного измерения.

Основные приоритеты ПСИТЛ — сокращение выбросов парниковых газов, ноль дорожных смертей и серьезных травм, цифровизация, роботизация и автоматизация транспортной отрасли, новые торговые пути, в том числе Северный морской путь и сухопутное сообщение с Азией, использование лучших практик в транспортном образовании.

Кроме того, отметили в Минтрансе, участие в ПСИТЛ позволяет продвигать диалог по развитию инфраструктурных проектов на территории Беларуси, создает дополнительные предпосылки для развития логистических цепей взаимодействия транспортных операторов Беларуси и Евросоюза.

В партнерстве Северного измерения в области транспорта и логистики помимо Беларуси, участвуют Норвегия, Россия, Финляндия, Польша, Швеция, Германия, Дания, Эстония, Латвия, Литва.

 

 
 
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Беларусь подписала финансовую поправку к соглашению о секретариате партнерства Северного измерения в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), сообщает...
 
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