В Минске за восемь месяцев количество убыточных организаций выросло на треть

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе-августе 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019-го увеличилось с 271 до 355 (на 31%), их удельный вес — с 18,5 до 24,2%.





Чистая прибыль организаций на 1 сентября 2020 года составила 1 млрд 765,7 млн рублей, что на 30,6% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 491,9 млн рублей (на 22,7% меньше).

Прибыль от реализации выросла на 17,8% до 4 млрд 664,3 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции составила 8,8 и 11,2% соответственно (в январе—августе 2019 года — 8 и 10,1%).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска в текущих ценах составила 52 млрд 965,7 млн рублей, или на 7,2% больше, чем в январе—августе 2019 года.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 6,4% до 41 млрд 548,9 млн рублей.