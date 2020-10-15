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Голова с плеч. Власть бьет по адвокатам, но целится в их подзащитных
Источник материала: Навiны
Два адвоката могут быть лишены лицензии — адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Юлия Леванчук, защитница владельца цветочного магазина Максима Хорошина. Что это значит для самих адвокатов, юридического сообщества и каждого из нас.
С кем случилось
Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября
Уведомление о рассмотрении этого вопроса Пыльченко получил 7 октября. В материалах, послуживших основанием для этого, есть распечатанная
«Также в материалах был распечатанный текст комментатора из недавнего выпуска телепрограммы ОНТ, в котором он на основе той публикации обвинял меня в том, что я якобы кого-то к чему-то призываю», — рассказал Пыльченко БелаПАН.
Пыльченко получил лицензию адвоката в 1994 году. С апреля 2010 по март 2012 года был председателем Минской городской коллегии адвокатов. Также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.
Квалификационная комиссия сегодня также рекомендовала приостановить действие лицензии адвоката Юлии Леванчук. Она представляет интересы владельца цветочного магазина Максима Хорошина. В августе Хорошин раздавал цветы женщинам, стоявшим в цепях солидарности, а 13 октября был задержан и доставлен в УВД Первомайского района Минска. Позже в соцсетях появилась видеозапись, как
Юлия Леванчук лицензию адвоката получила в 2009 году, состоит в Брестской коллегии адвокатов.
Почему лишили лицензии
Как отмечается в
В Минюсте считают, что адвокат «может общаться со СМИ на любые актуальные темы». При этом «правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию».
Юлию Леванчук комиссия рекомендовала лишить лицензии на основании полученной информации о том, что она «явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».
Политический подтекст
Давление на адвокатов, лишение их лицензии — это, в первую очередь, попытка оставить без юридической помощи их подзащитных.
9 октября Виктор Бабарико написал в Минюст обращение в связи с вызовом Пыльченко на комиссию.
«Намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу», — заявил Бабарико.
Аналогичное заявление написала в Минюст Мария Колесникова. Она подчеркнула, что ранее представлявшие ее интересы адвокаты Максим Знак и Илья Салей являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу, адвокат Людмила Казак была похищена, водворена в ИВС, а затем привлечена к административной ответственности. По мнению Колесниковой, ситуация с Пыльченко «явно свидетельствует о небезопасности осуществления» ее защиты.
Лишение адвокатской лицензии Александра Пыльченко можно расценивать как политически мотивированное, отметила в комментарии для Naviny.by юрист Белорусского Хельсинкского комитета Тамара Сидоренко, которая в 2011 году защищала Владимира Некляева и Алеся Михалевича. Она сама была лишена адвокатской лицензии по формальным признакам.
«Решение о лишении Пыльченко лицензии можно расценивать как политически мотивированное, внимание к нему было привлечено именно потому, что он высказался по поводу общественно-политической ситуации в стране. Наконец, Пыльченко является адвокатом лиц, некоторые из которых признаны политическими узниками», — отметила Сидоренко.
Она не понимает, «какие комментарии Пыльченко в СМИ Минюст называет некомпетентными». Кроме того, по ее мнению, утверждение Минюста, что Пыльченко «фактически призывал к противоправным действиям», является оценочным суждением, которое «ни на чем не основано — не содержится информации о том, к каким конкретно действиям призывал адвокат и где конкретно содержался призыв».
«Это попытка схватить адвоката за язык. Произошедшее можно расценить как давление на адвоката Пыльченко и устрашение других адвокатов, чтобы неповадно было», — считает Тамара Сидоренко.
Она отметила, что существуют другие способы указать адвокату на ошибку, «если допустить, что таковая была». «Есть более мягкие меры дисциплинарного воздействия на адвокатов. В конце концов, в случае серьезного нарушения действие лицензии может быть приостановлено на полгода», — отметила юрист.
Однако к Александру Пыльченко — адвокату, который имеет большой опыт работы и «ни в чем предосудительном не был замечен» — «сразу приняты крайние меры».
«Исходя из этого возникает вопрос, почему сразу голова с плеч? В комментарии Минюста я не вижу ответа на этот вопрос. Возможно, этот ответ содержится в заключении комиссии, но общественность с ним не ознакомили», — заключила Сидоренко.
Что означает лишение лицензии
Решение квалификационной комиссии утверждает Министерство юстиции. Затем действие Минюста можно обжаловать в суде. Если суд оставляет решение ведомства в силе, у Пыльченко и Леванчук не будет права заниматься адвокатской деятельностью.
Через три года можно попытаться сдать квалификационный экзамен и в общем порядке получить новую лицензию. Однако Тамара Сидоренко не помнит случаев, чтобы у лишенных лицензии адвокатов, которые занимались защитой по политическим делам, получалось вновь сдать экзамен.
Так, не смогла сдать внеочередной квалификационный экзамен в 2017 году Анна Бахтина — известный в Беларуси специалист с 13-летним прокурорским стажем и 25-летним стажем адвокатской деятельности. Последние десять лет она защищала многих фигурантов резонансных дел с политической окраской.
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Практика лишения лицензии адвокатов, которые работают по резонансным политическим делам, используется в Беларуси уже давно, отметила Тамара Сидоренко.
В 2011 году Минюст лишил лицензий адвокатов, которые защищали фигурантов дела о событиях 19 декабря 2010 года в Минске. Так, лицензии были лишены помимо Сидоренко Владимир Толстик и Тамара Гораева, которые защищали Ирину Халип; Олег Агеев, защищавший Алеся Михалевича, и другие. Адвокат Павел Сапелко, который защищал Андрея Санникова, был исключен из состава Минской городской коллегии адвокатов по представлению Минюста.
Также не были аттестованы адвокаты, участвовавшие в деле о событиях 19 декабря 2010 года: Дарья Липкина, которая защищала Никиту Лиховида; Анна Бахтина, защищавшая Ирину Халип, а также Ирина Бурак, которая защищала Александра Класковского и Анатолия Лебедько. Решение квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности о лишении их лицензии не принималось.
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Давление на адвокатов, лишение их лицензии — это, в первую очередь, попытка оставить без юридической помощи их подзащитных
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