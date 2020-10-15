Голова с плеч. Власть бьет по адвокатам, но целится в их подзащитных

Два адвоката могут быть лишены лицензии — адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Юлия Леванчук, защитница владельца цветочного магазина Максима Хорошина. Что это значит для самих адвокатов, юридического сообщества и каждого из нас.



Александр Пыльченко. Фото TUT.by

С кем случилось

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции 15 октября приняла рекомендацию приостановить действие лицензии адвоката Александра Пыльченко.

Уведомление о рассмотрении этого вопроса Пыльченко получил 7 октября. В материалах, послуживших основанием для этого, есть распечатанная публикация с сайта TUT.by от 14 августа, в которой содержится комментарий Пыльченко о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры.

«Также в материалах был распечатанный текст комментатора из недавнего выпуска телепрограммы ОНТ, в котором он на основе той публикации обвинял меня в том, что я якобы кого-то к чему-то призываю», — рассказал Пыльченко БелаПАН.

Пыльченко получил лицензию адвоката в 1994 году. С апреля 2010 по март 2012 года был председателем Минской городской коллегии адвокатов. Также входил в состав квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.

Давление на него началось в феврале 2011 года, когда Минская городская коллегия адвокатов решила не наказывать коллег, защищавших задержанных участников акции протеста после президентских выборов 19 декабря 2010 года. На основании приказа министра юстиции Пыльченко был исключен из состава квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, затем смещен с поста председателя.

Квалификационная комиссия сегодня также рекомендовала приостановить действие лицензии адвоката Юлии Леванчук. Она представляет интересы владельца цветочного магазина Максима Хорошина. В августе Хорошин раздавал цветы женщинам, стоявшим в цепях солидарности, а 13 октября был задержан и доставлен в УВД Первомайского района Минска. Позже в соцсетях появилась видеозапись, как сильно избитого мужчину из милиции увозит машина скорой помощи.

Юлия Леванчук лицензию адвоката получила в 2009 году, состоит в Брестской коллегии адвокатов.

Почему лишили лицензии

Как отмечается в комментарии Министерства юстиции, в отношении Александра Пыльченко дискредитирующими действиями квалификационная комиссия посчитала то, что он «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к “блокированию и разоружению воинских подразделений”… При этом заявления Пыльченко А.В. вводят общественность в заблуждение относительно полномочий государственных органов и не согласуются с процессуальными нормами».

В Минюсте считают, что адвокат «может общаться со СМИ на любые актуальные темы». При этом «правилами профессиональной этики адвоката установлено, что при предоставлении сведений в средства массовой информации адвокату следует использовать только достоверную информацию».

Юлию Леванчук комиссия рекомендовала лишить лицензии на основании полученной информации о том, что она «явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».

Политический подтекст

Давление на адвокатов, лишение их лицензии — это, в первую очередь, попытка оставить без юридической помощи их подзащитных.

9 октября Виктор Бабарико написал в Минюст обращение в связи с вызовом Пыльченко на комиссию.

«Намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу», — заявил Бабарико.

Аналогичное заявление написала в Минюст Мария Колесникова. Она подчеркнула, что ранее представлявшие ее интересы адвокаты Максим Знак и Илья Салей являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу, адвокат Людмила Казак была похищена, водворена в ИВС, а затем привлечена к административной ответственности. По мнению Колесниковой, ситуация с Пыльченко «явно свидетельствует о небезопасности осуществления» ее защиты.

Лишение адвокатской лицензии Александра Пыльченко можно расценивать как политически мотивированное, отметила в комментарии для Naviny.by юрист Белорусского Хельсинкского комитета Тамара Сидоренко, которая в 2011 году защищала Владимира Некляева и Алеся Михалевича. Она сама была лишена адвокатской лицензии по формальным признакам.

«Решение о лишении Пыльченко лицензии можно расценивать как политически мотивированное, внимание к нему было привлечено именно потому, что он высказался по поводу общественно-политической ситуации в стране. Наконец, Пыльченко является адвокатом лиц, некоторые из которых признаны политическими узниками», — отметила Сидоренко.

Она не понимает, «какие комментарии Пыльченко в СМИ Минюст называет некомпетентными». Кроме того, по ее мнению, утверждение Минюста, что Пыльченко «фактически призывал к противоправным действиям», является оценочным суждением, которое «ни на чем не основано — не содержится информации о том, к каким конкретно действиям призывал адвокат и где конкретно содержался призыв».

«Это попытка схватить адвоката за язык. Произошедшее можно расценить как давление на адвоката Пыльченко и устрашение других адвокатов, чтобы неповадно было», — считает Тамара Сидоренко.

Она отметила, что существуют другие способы указать адвокату на ошибку, «если допустить, что таковая была». «Есть более мягкие меры дисциплинарного воздействия на адвокатов. В конце концов, в случае серьезного нарушения действие лицензии может быть приостановлено на полгода», — отметила юрист.

Однако к Александру Пыльченко — адвокату, который имеет большой опыт работы и «ни в чем предосудительном не был замечен» — «сразу приняты крайние меры».

«Исходя из этого возникает вопрос, почему сразу голова с плеч? В комментарии Минюста я не вижу ответа на этот вопрос. Возможно, этот ответ содержится в заключении комиссии, но общественность с ним не ознакомили», — заключила Сидоренко.

Что означает лишение лицензии

Решение квалификационной комиссии утверждает Министерство юстиции. Затем действие Минюста можно обжаловать в суде. Если суд оставляет решение ведомства в силе, у Пыльченко и Леванчук не будет права заниматься адвокатской деятельностью.

Через три года можно попытаться сдать квалификационный экзамен и в общем порядке получить новую лицензию. Однако Тамара Сидоренко не помнит случаев, чтобы у лишенных лицензии адвокатов, которые занимались защитой по политическим делам, получалось вновь сдать экзамен.

Так, не смогла сдать внеочередной квалификационный экзамен в 2017 году Анна Бахтина — известный в Беларуси специалист с 13-летним прокурорским стажем и 25-летним стажем адвокатской деятельности. Последние десять лет она защищала многих фигурантов резонансных дел с политической окраской.

Читайте также:

Практика лишения лицензии адвокатов, которые работают по резонансным политическим делам, используется в Беларуси уже давно, отметила Тамара Сидоренко.

В 2011 году Минюст лишил лицензий адвокатов, которые защищали фигурантов дела о событиях 19 декабря 2010 года в Минске. Так, лицензии были лишены помимо Сидоренко Владимир Толстик и Тамара Гораева, которые защищали Ирину Халип; Олег Агеев, защищавший Алеся Михалевича, и другие. Адвокат Павел Сапелко, который защищал Андрея Санникова, был исключен из состава Минской городской коллегии адвокатов по представлению Минюста.

Также не были аттестованы адвокаты, участвовавшие в деле о событиях 19 декабря 2010 года: Дарья Липкина, которая защищала Никиту Лиховида; Анна Бахтина, защищавшая Ирину Халип, а также Ирина Бурак, которая защищала Александра Класковского и Анатолия Лебедько. Решение квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности о лишении их лицензии не принималось.