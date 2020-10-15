В Минске прошел марш инвалидов, были задержания

Люди с инвалидностью провели акцию протеста в Минске 15 октября. Примерно сто человек собрались возле Красного костела и прошли по проспекту Независимости до ГУМа.

Перед этим милиция перекрыла выезд с проспекта Независимости на площадь, передает TUT.BY.

Люди с ограниченными возможностями шли, опираясь на трости, некоторые передвигались на инвалидных колясках, других везли родственники.

Участники акции держали в руках цветы, плакаты с надписями. Они выступали против насилия, за честные выборы. Колонна шла по проспекту, люди скандировали «Позор!», «Жыве Беларусь!»

Еще на площади Независимости силовики задержали как минимум двух человек, их посадили в микроавтобусы и увезли, пишет TUT.BY.

Напомним, в понедельник, 12 октября, на улицы Минска вышли пенсионеры, в марше участвовало нее менее тысячи людей пожилого возраста. 14 октября в День матери, состоялся марш матерей.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста – люди не согласны с результатами президентских выборов, насилием правоохранительных органов над мирными гражданами. Люди требуют освобождения политзаключенных и ухода президента с поста.