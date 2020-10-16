От 2,8 тысячи рублей: сколько стоят готовые бани, в которых можно париться сразу после установки

Источник материала: Tut.by

В слякотные осенние дни всегда приятно попариться в бане. И если парилка у вас уже есть в мечтах, то мы покажем вам короткий путь к их осуществлению. Все просто — на дачу можно купить готовую баню, а не ждать, пока строители будут возиться с ее возведением. Узнали, что и за сколько сейчас продается.

Привозные бани

Для тех, кто не хочет ждать, есть готовые бани из бруса. Они небольшие по размеру (габариты подгоняют под транспортировку автотранспортом). Сруб изготавливают из профилированного бруса (вид под бревно либо плоский снаружи), сечением 140×90 мм (высота х ширина).





Конструкция бруса имеет шип-паз, между венцами проложен качественный утеплитель — джутовая лента. Все стены внутри бани обшиты вагонкой хвойных пород. В парной — осиновая вагонка. Между вагонкой и брусом — фольга. Внутри все готово к использованию — есть двери и окна, установлена печь, поддон душевой, деревянная мебель и так далее. С вашей стороны требуется отлить на участке столбчатый фундамент. Цена за баню 4×2,35 м — 7850 рублей.









Похожая разновидность — каркасные модульные бани, предназначенные для перевозки. По сути, это утепленные бытовки, обшитые деревянным блок-хаусом или имитацией бруса с пологой скатной крышей. По стоимости они мало отличаются от банек из бруса. Однако они интересны тем, что можно соединить на участке несколько модулей вместе и получить более просторное помещение. Бани, состоящие из двух модулей, стоят от 14 тысяч рублей.

Как правило, они уже полностью укомплектованы: печь с водяным баком, электропроводкой, окнами и дверями. Внутренняя отделка — вагонка хвойных пород, шпунтованная доска на полу, в парилке стараются использовать осину, ольху. Сроки изготовления таких бань — 3−5 недель.



Фото: баньки.бел

Однако все эти варианты возможны только в тех случаях, если до участка сможет доехать фура и кран для разгрузки.

Теоретически можно пригласить компанию, которая специализируется на изготовлении срубов. Однако построить очень быстро не выйдет: в реальности сборка сруба, кровли и с учетом погодных условий растянутся на несколько месяцев.

Кстати, почитать о реальном опыте строительства и эксплуатации каркасной бани можно здесь .

Баня в бочке

Дачникам полюбился финский вариант компактной, а главное, бюджетной бани. Ей даже фундамент не нужен, главное — чтобы была ровная поверхность. По виду это просто большая бочка с дверью в торце и крышей из мягкой черепицы. Самая минимальная баня-бочка — это просто парилка с полками по две стороны и печкой напротив входа. Она подходит тем, у кого на участке есть хотя бы летний душ. Стоимость невысокая — от 2800 рублей. Ее прелесть в том, что пользоваться парилкой можно сразу после установки.



Фото: bochenok.by

Стоимость бочки зависит от нескольких переменных. Например, из какой породы древесины будет построена, от размеров — в длину такие бани могут быть от 2,5 до 6 метров.



Фото: bochenok.by

Большие бочки включают в себя, помимо парной и моечной, комнату отдыха.



Фото: bochenok.by

На рынке такого вида бань сейчас работают несколько производителей, но выпускаемая продукция визуально мало отличается — у всех есть как стандартные бани-бочки, так и различные вариации.

Например, овало-бочки. Цены на них — от 5,6 тысячи рублей.



Фото: bochenok.by

Есть еще квадробочки. По сути, это уже прямоугольник, только со скругленными углами. По габаритам они приблизительно такие же, как бани-бочки, однако несколько просторнее. Например, баня на 6 метров в длину, с парилкой, раздевалкой и душевой будет стоить 6,7 тысячи рублей. На метр короче и без душа — стоит 5 тысяч рублей.



Фото: bochenok.by

Появились в продаже и арочные бани. Они мало похожи на бочки, но суть та же.



Фото: бочка-баня.бел

Четырехметровая конструкция (парилка и раздевалка) стоит 5,2 тысячи рублей, шестиметровая (парилка, душевая и раздевалка) — 5,9 тысячи рублей.