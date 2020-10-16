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Посол РФ в США: мы озабочены попытками оказать давление на руководство Беларуси

16.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что на руководство Беларуси оказывается давление.

Посол РФ в США: мы озабочены попытками оказать давление на руководство Беларуси
Фото пресс-службы посольства РФ в США

Как заявил он в ходе видеоконференции на заседании Американо-Российского делового совета, Беларусь это «наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

«Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране. Считаем неприемлемым любое вмешательство извне во внутренние дела республики, любую поддержку антиконституционных акций», — приводит слова дипломата пресс-служба посольства РФ.

Он также отметил, что «белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации».

 
 
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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что на руководство Беларуси оказывается давление.
 
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