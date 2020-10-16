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Посол РФ в США: мы озабочены попытками оказать давление на руководство Беларуси
Источник материала: Навiны
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что на руководство Беларуси оказывается давление.
Как заявил он в ходе видеоконференции на заседании Американо-Российского делового совета, Беларусь это «наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».
«Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране. Считаем неприемлемым любое вмешательство извне во внутренние дела республики, любую поддержку антиконституционных акций», — приводит слова дипломата пресс-служба посольства РФ.
Он также отметил, что «белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации».
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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что на руководство Беларуси оказывается давление.
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