Посол РФ в США: мы озабочены попытками оказать давление на руководство Беларуси

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что на руководство Беларуси оказывается давление.



Фото пресс-службы посольства РФ в США

Как заявил он в ходе видеоконференции на заседании Американо-Российского делового совета, Беларусь это «наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ».

«Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране. Считаем неприемлемым любое вмешательство извне во внутренние дела республики, любую поддержку антиконституционных акций», — приводит слова дипломата пресс-служба посольства РФ.

Он также отметил, что «белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации».