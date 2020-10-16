В помощь бизнесу. Как могут наказать организацию и ИП за неуплату налогов

На самые острые вопросы об особенностях законодательства в рамках уплаты налогов для компаний и предпринимателей, а также ответственности за его нарушения отвечает юрист налоговой практики фирмы Legaltax Павел Гапонов.





Есть два пути

Если не углубляться в юридические тонкости, то основная разница здесь состоит в том, к какой ответственности будет привлечен предприниматель.

Неуплата или неполная уплата налогов может привести к административной или уголовной ответственности.

Вместе с тем уклонение от уплаты налогов считается более серьезным нарушением — его совершают только умышленно.

Этот «путь» может привести исключительно к уголовной ответственности.

Неуплата или неполная уплата налогов

Неуплата или неполная уплата налогов и сборов в установленный срок влечет административную ответственность по статье 13.6 КоАП.

Рассмотрим эту проблему подробно, ответив на главные вопросы бизнеса.

1. Кого могут привлечь к административке?

Индивидуального предпринимателя, юридическое лицо и его должностное лицо. К примеру, учредителя, заместителя директора, начальника отдела, бухгалтера, заведующего складом.

2. Могут ли привлечь к ответственности одновременно и должностное лицо, и организацию?

Да, могут. Если привлекли должностное лицо, это не значит, что саму организацию привлекать не будут, и наоборот.

Организацию признают виновной, если докажут, что она совершила правонарушение либо не приняла всех возможных мер по соблюдению закона.

В то же время ИП или организацию могут оштрафовать за налоговые правонарушения при наличии хотя бы одного из шести условий.

Справка. Все шесть условий ответственности перечислены в статье 4.8 КоАП. К примеру, компанию или предпринимателя привлекут к ответственности, если причиненный вред превысил 40 базовых величин (1080 рублей).

Правило «шести условий» не применяется к нарушениям, которые предусмотрены частью первой статьи 13.6 КоАП (неуплата или неполная уплата налога) — по ней к ответственности привлекается большинство ИП и организаций.

В этом случае могут наказать независимо от суммы неуплаченного или недоплаченного налога.

Важно. Налоговый орган должен доказать вину и наличие условий для привлечения к ответственности.

3. В каких случаях к административке привлекается должностное лицо?

При наличии вины (умысел или неосторожность), если лицо причастно к неуплате или неполной уплате налогов.

Если с умыслом все более-менее понятно, то неосторожность может выражаться, например, в арифметических ошибках в подсчете или в расчетах, ошибках при применении налогового законодательства или при ведении бухгалтерского учета.

Основная и единственная санкция за неуплату или неполную уплату налогов — штраф.

Размер штрафа зависит от формы вины, суммы недоплаченных налогов, срока выявления нарушения, наличия смягчающих обстоятельств. Так, «скидку» могут сделать за слабое здоровье или погашение ущерба государству.

4. Какими будут последствия неуплаты или неполной уплаты налогов в рамках административной ответственности?

Индивидуальный предприниматель или организация, кроме ее должностного лица, привлекаются к ответственности независимо от того, имела место неуплата или неполная уплата умышленно либо по неосторожности.

В результате все налоги придется уплатить. Причем вместе с пеней, которая начисляется в процентах от суммы неуплаченного налога за каждый календарный день просрочки.

Кроме того, будет выписан штраф за правонарушение.

Важно. Если проверяющий орган выявит факт неуплаты налогов и в результате ИП или организация добровольно уплатят причитающиеся суммы до привлечения к ответственности, то штраф им могут уменьшить в два раза.

5. Могут ли проверяющие приостановить расходные операции по счетам и электронным кошелькам, наложить арест или списать деньги со счета в том случае, если налоги не уплачены полностью или частично?

Во всех случаях — да. Если вы не уплатили налоги в срок, то операции по банковским счетам будут приостановлены .

Как быстро будет принято решение о приостановлении (5 или 10 рабочих дней), зависит от того, насколько добросовестно вы платили налоги в последние полгода. И даже не надейтесь, что банк откроет вам новый счет, если ваши операции приостановлены.

При этом уже на следующий день просрочки уплаты налога может быть наложен арест на ваше имущество.

Важно. Налоговый орган вправе в бесспорном порядке взыскать неуплаченную сумму налога с ИП через исполнительную надпись нотариуса, а с организации — на основании решения суда.

6. В каких случаях неуплата или неполная уплата налогов не считаются административными правонарушениями?

Во-первых, если вы вовремя направили платежные поручения на уплату налогов («отправили на картотеку»), то к ответственности вас привлекать не будут независимо от того, есть ли у вас деньги на расчетных счетах или нет.

Во-вторых, если вы внесли изменения в налоговую декларацию и уплатили необходимую сумму налога до назначения проверки, в результате которой была бы выявлена неуплата или неполная уплата налога, то вас также не будут привлекать к ответственности.

В-третьих, если по предписанию Комитета госконтроля до назначения проверки вы подали в налоговую уточненную налоговую декларацию и уплатили налоги.

К ответственности могут не привлекать и по другим основаниям. Например, при малозначительности нарушения или в случае, если нарушение не связано с получением выгоды.

7. Как выявляется задолженность по налогам и в какие сроки могут привлечь к административке?

Долги по налогам могут обнаружить или сами ИП и организация, или налоговый орган в результате проверки либо путем сравнения налоговой декларации и суммы уплаченного налога.

Что касается сроков, то привлечь к административке могут:

- не позднее трех лет — со дня совершения правонарушения. К примеру, вы не заплатили налог в 2020 году. Если налоговый орган обнаружит это нарушение в течение трех лет, то вас могут привлечь к ответственности;

- не позднее 6 месяцев — с момента обнаружения налоговой службой неуплаты или неполной оплаты во время проверки. Так, если 1 октября 2020 года составлен акт проверки, то штраф может быть наложен не позднее 1 апреля 2021 года.

8. Может ли наступить уголовная ответственность за неуплату или неполную уплату налогов?

Нет. Уголовная ответственность возможна только тогда, когда будет доказано, что имело место уклонение от уплаты налогов.

Уклонение от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов и сборов в установленный срок влечет уголовную ответственность по статье 243 УК.

Рассмотрим эту проблему подробно, ответив на главные вопросы бизнеса.

1. Может ли наступить административная ответственность за уклонение от уплаты налогов?

Нет, только уголовная.

2. Кто привлекается к уголовке?

Индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица. Сами юридические лица к ответственности не привлекаются.

Лица, которые организовали уклонение от уплаты налогов или склонили к этому других лиц, привлекаются к уголовке как соучастники, подстрекатели.

3. Когда наступает уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов?

В двух случаях: когда ИП или должностное лицо умышленно не платили налоги определенными способами либо причинили ущерб в крупном или особо крупном размере.

Справка. Крупный размер ущерба — от 2000 базовых величин (от 54 000 рублей), особо крупный размер — от 3500 базовых величин (от 94 500 рублей). Сам ущерб определяется относительно суммы неуплаченного налога.

4. Какие способы уклонения от уплаты налогов уголовно наказуемы?

Уголовный кодекс разграничивает четыре способа уклонения.

Сокрытие налоговой базы. Здесь все просто: предприниматель получил доход за выполненные работы или оказанные услуги. Такой доход подлежит налогообложению, но он специально не отображает его при подаче налоговой декларации и уплате налога.

Умышленное занижение налоговой базы. Нарушитель специально завышает затраты, учитываемые при налогообложении, чтобы платить меньше налогов, или необоснованно принимает к вычету НДС, или завышает вычеты по подоходному налогу.

Уклонение от подачи налоговой декларации. Подразумевается, что предприниматель специально не предоставил декларацию, хотя имел такую возможность.

Внесение в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. ИП или должностное лицо вносят в декларацию ложные сведения, которые влияют на исчисление налога.

5. Каковы последствия привлечения к уголовной ответственности?

Конкретный вид и размер наказания определяет суд по итогам рассмотрения уголовного дела с учетом всех обстоятельств.

Предприниматель или должностное лицо юридического лица могут получить штраф (от 8000 до 135 000 рублей), ограничение или лишение свободы (до пяти и семи лет соответственно).

Кроме того, они могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью.

В заключение советуем вам ознакомиться и сохранить у себя сводную таблицу об административной и уголовной ответственности за неуплату и уклонение от уплаты налогов для должностных лиц, юридических лиц и ИП.

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