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Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну
Источник материала: Навiны
В пятницу, 16 октября, погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. В некоторых районах пройдут дожди. Утром местами сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления
Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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В пятницу, 16 октября, погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса.
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