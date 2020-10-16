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Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну

16.10.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В пятницу, 16 октября, погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса.

Холодная неустойчивая воздушная масса накрыла страну
Фото Владимира Комышева (photoforum.ru)

По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. В некоторых районах пройдут дожди. Утром местами сохранится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +8..+10°C (вероятность осадков 5-10%).Температура воздуха . Ветер северный, 3-8 м/с.
  • Витебск +6..+8°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Гомель +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +8..+10°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Минск +6..+8°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В пятницу, 16 октября, погоду в республике будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса.
 
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