Renault Megane eVision показал дизайн будущего электрического хэтчбека

Источник материала: Tut.by

Этот шоу-кар компания Renault собиралась представить еще в начале октября на автошоу в Париже, который отменили из-за пандемии. В итоге Megane eVision Concept был явлен миру пару недель спустя в рамках корпоративного онлайн-мероприятия Renault eWays, посвященного перспективным разработкам в области электрокаров и гибридов.





На внешность концептуального Megane eVision стоит обратить внимание — примерно так будет выглядеть грядущая «пятидверка», которая станет первой моделью Renault на новой модульной электрической платформе CMF-EV с задней многорычажной подвеской. Предназначена она для целой гаммы электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi с колесной базой до 2,77 м (у концепта Megane eVision между осями 2,7 м). К слову, на этой «тележке» построен уже рассекреченный кроссовер Nissan Ariya .





В длину Megane eVision достигает 4,21 м, ширина машины — 1,81 м: по габаритам он оказывается ненамного меньше Volkswagen ID.3 (длина 4,26 м и 2,76 м колесной базы), который станет одним из главных конкурентов будущего хэтчбека Renault.





В Renault говорят, что все узлы и компоненты архитектуры CMF-EV оптимизированы и отличаются компактностью, а новая силовая структура дала возможность сделать ровный пол в салоне (его снимки обнародованы не были).





Электродвигатель на Megane eVision развивает 218 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Тяговая батарея — емкостью 60 кВтч и возможностью подзарядки от быстрых терминалов мощностью до 130 кВт. На разгон до 100 км/ч хэтчбек тратит менее 8 секунд, о дальности хода на одной зарядке информации нет.





Известно, что платформа предусматривает возможность установки еще одного электромотора (на задней оси), так что, как и в случае с вышеупомянутой Nissan Ariya, покупатели смогут выбирать между несколькими модификациями, отличающихся по отдаче и емкости аккумуляторов.





Серийная версия Megane eVision дебютирует в 2021 году.