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В Могилеве уже сносят шесть домов для строительства торгово-развлекательного центра. Где его строят
Источник материала: Tut.by
В Могилеве начался снос шести домов в районе пересечения улиц Кирова, Крупской и Белинского. Тут построят торгово-развлекательный центр, проект которого
Заказчик проекта — ОДО «Автэра». Это организация, которая построила торговый центр «Планета Green» на улице Островского и «Златоуст» на улице Терехина.
Судя по эскизу, новый одноэтажный многофункциональный торговый центр собираются назвать «Проспект». Общая площадь здания составит 7,3 тыс. м2, торговая — 4,5 тыс. м2. Кроме торгового зала в нем будут мини-кафе, помещения для оказания бытовых услуг и других объектов. Рядом оборудуют парковку на 270 машино-мест.
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Построить торгово-развлекательный центр планируют к 2022 году.
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