В Могилеве уже сносят шесть домов для строительства торгово-развлекательного центра. Где его строят

Источник материала: Tut.by

В Могилеве начался снос шести домов в районе пересечения улиц Кирова, Крупской и Белинского. Тут построят торгово-развлекательный центр, проект которого обсуждали полтора года назад . По плану, центр появится до 2022 года.

Видео : ТРК «Могилев»

Заказчик проекта — ОДО «Автэра». Это организация, которая построила торговый центр «Планета Green» на улице Островского и «Златоуст» на улице Терехина.

Судя по эскизу, новый одноэтажный многофункциональный торговый центр собираются назвать «Проспект». Общая площадь здания составит 7,3 тыс. м2, торговая — 4,5 тыс. м2. Кроме торгового зала в нем будут мини-кафе, помещения для оказания бытовых услуг и других объектов. Рядом оборудуют парковку на 270 машино-мест.