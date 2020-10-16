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В Могилеве уже сносят шесть домов для строительства торгово-развлекательного центра. Где его строят

16.10.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве начался снос шести домов в районе пересечения улиц Кирова, Крупской и Белинского. Тут построят торгово-развлекательный центр, проект которого обсуждали полтора года назад. По плану, центр появится до 2022 года.

Видео: ТРК «Могилев»

Заказчик проекта — ОДО «Автэра». Это организация, которая построила торговый центр «Планета Green» на улице Островского и «Златоуст» на улице Терехина.

Судя по эскизу, новый одноэтажный многофункциональный торговый центр собираются назвать «Проспект». Общая площадь здания составит 7,3 тыс. м2, торговая — 4,5 тыс. м2. Кроме торгового зала в нем будут мини-кафе, помещения для оказания бытовых услуг и других объектов. Рядом оборудуют парковку на 270 машино-мест.

 
Теги: Могилев
 
 
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