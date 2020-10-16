Как выглядеть моложе. Рабочие методы «сбросить несколько лет»

Источник материала: Tut.by

Возраст в паспорте не соответствует тому, как вы себя ощущаете? Или хотите измениться и «сбросить несколько лет»? Да, для создания эликсира молодости рецепт еще не придумали, но портал FurnishHome знает другие рабочие методы. Больших усилий не понадобится, но подход будет комплексным — советы дают косметологи, диетологи и стилисты.











Лайфхаки от косметолога

По вопросам ухода за кожей дает советы косметолог и эндокринолог Марина Рябус, которая также делится своими секретами того, как выглядеть моложе.

Лицо

Первое, что притягивает взгляды окружающих, — лицо. Поскольку зона стареет комплексно, работать придется сразу с несколькими участками — кожа, мышцы, связки. Что подойдет на каждый день?

Контрастное умывание (вместо обычного мыла используйте гель для умывания).

Подбор косметики с учетом возраста (подойдут различные комплексы против старения).

Омолаживающие маски (домашние или готовые).

Ежедневный массаж.

Если есть возможность пройти процедуры в клинике, можно попробовать такие направления:

УЗИ-омоложение;

инъекции гиалуроновой кислоты;

использование ботокса.

Но эти меры не обязательный этап омолаживающей программы. Главное — ежедневный уход.

Макияж и улыбка

Бороться с признаками старения можно и подручными средствами. Например, наносить правильный макияж. К сожалению, о ярких тенях и помаде лучше забыть. Им на смену приходят пастельные тона, которые маскируют дефекты и придают образу нотки естественной красоты. Нюдовые тона станут вашими помощниками.

Уход за телом

Это касается как ухода за кожей, так и поддержания стройности. Здоровое тело и красивая фигура — неотъемлемые секреты того, как выглядеть моложе своих лет. Какие методики работают? Делится врач диетолог Аида Хазипова.

Правильное питание

С возрастом метаболизм замедляется: за счет этого порция десерта, которая раньше казалась безобидной, может превратиться в лишние килограммы. Поэтому за питанием придется следить регулярно. Как выглядеть моложе?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Исключаем лишний сахар

Это касается как сладких десертов, так и фруктов. Ешьте ягоды и фрукты в меру, старайтесь отдать предпочтение грейпфрутам, авокадо, черешне. В рацион можно добавить сахарозаменитель (полезный вариант — стевия).

Добавляем клетчатку

В основном это овощи, которые лучше есть сырыми или слегка недоваренными.

Готовим на пару вместо жарки

Калорийность блюда повышается за счет масла для жарки, а усваивается такая еда сложнее. К тому же приготовленные на пару, на гриле или запеченные продукты выглядят аппетитнее, готовятся проще — забудьте о брызгах масла и жирной посуде.

Больше белка

За счет белковой пищи в организме вырабатывается коллаген. Такие продукты хорошо влияют на рост мышечной массы. Это творог, яйца (белок), филе курицы.

Не забываем про жиры

Да, мы исключаем пальмовое масло и жирные блюда. Но нельзя лишать себя оливкового и льняного масла, жиров в молочных продуктах. Можете курсами принимать рыбий жир.

Вода

Это тренд в мире антиэйдж, который никогда не потеряет популярность. Пейте до двух литров чистой воды в течение дня: токсины выводятся, кожа подтягивается.

Советы по фитнесу

Физическая активность — еще один путь к тому, как не стареть. Это могут быть йога, легкий фитнес или даже силовые упражнения, в зависимости от уровня подготовки. Старайтесь больше двигаться и вне спортзала — пешие прогулки, подъем по лестнице, активный отдых.

Важно: составляйте программу и изучайте технику с инструктором, иначе можно навредить организму или просто не достичь цели.

Слушаем стилистов

Имидж-стилист Дарья Игнатович делится советами о том, как молодо выглядеть после 50, и предлагает улучшить образ с помощью правильно подобранной одежды.

Одежда с омолаживающим эффектом

В своем инстаграме отдельный пост стилист посвящает женщинам 50+. Рекомендации касаются манеры одеваться, типа одежды в гардеробе. Что стоит учесть?

1. Вертикальные линии. Полы пиджака и пальто или даже свисающий шарф зрительно вытягивают фигуру, позволяют казаться стройнее. Чтобы фишка сработала, не застегивайте пиджак или не завязывайте шарф.

2. Длинные подвески. Так получится визуально удлинить шею, сделать образ более утонченным.

3. Яркие цвета. Стилист советует не останавливаться на темных тонах или классике, разбавляя гардероб яркими оттенками. Но кислотных цветов все же стоит избегать.

4. Сумка через плечо. Это не только удобно и стильно. Такой аксессуар поможет скрыть животик.

Еще несколько лайфхаков: брюки стоит выбирать с посадкой на талии (не ниже). Обтягивающих моделей лучше избегать, посмотрите в сторону брюк с прямым кроем. В дополнение к ним выступят белые кроссовки — универсальная обувь для любого образа. А для верха отлично подойдет классическая белая рубашка: носите с джинсами, юбками, любыми аксессуарами.

Позитивный настрой

Выглядеть молодо после 40 легко, а позитивный настрой позволит в этом убедиться. Чаще балуйте себя косметическими процедурами и просто приятными эмоциями, развивайтесь, полноценно отдыхайте и полюбите отражение в зеркале еще сильнее.