Полный обзор Samsung Galaxy Z Fold2 за 6299 рублей

Источник материала: Tut.by

В августе компания Samsung представила наушники с активным шумоподавлением, смарт-часы и два смартфона Galaxy Note20 . Но гвоздем мероприятия стал анонс следующего аппарата со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold2. Официальная цена гаджета в Беларуси — 6299 рублей. Я почти неделю использовал его как основное устройство и делаюсь впечатлением о, наверное, самом технически сложном девайсе на рынке. Но это в нем не главное.





Производительность — отличная, автономность — ок, но могла бы быть лучше

Обычно я подробно останавливаюсь на спецификациях того или иного смартфона с выкладками результатов тестов в нескольких бенчмарках производительности, теста на троттлинг и автономности.

Но с Galaxy Z Fold2 делать это в таком масштабе нет необходимости: последнее, о чем думаешь при взаимодействии с девайсом, так это то, на каком процессоре он работает и сколькими ГБ оперативной памяти оснащается (для протокола: Qualcomm Snapdragon 865+ и 12 ГБ, почти 600 тысяч баллов в AnTuTu).





О каких-либо проблемах с производительностью, подвисаниями или микрофризами при работе с интерфейсом операционной системы или приложениями речи не идет. Косвенно об этом говорит и то, что Z Fold2 недавно попал в рейтинг самых мощных аппаратов на Android.

Но важнее другое: в отличие от того же Galaxy Note20 Ultra с процессором Exynos 990 новый «фолд» незначительно нагревается только при работе с «тяжелыми» программами, например в графически сложных 3D-играх наподобие Shadow Gun Legends (fps, кстати, не проседает) или видеоредакторах. В обычной жизни Fold2 и вовсе почти все время остается холодным, это выгодно отличает его от других топовых девайсов с актуальным фирменным процессором самой Samsung.

Со временем автономной работы все, как ни странно, также неплохо — и это несмотря на огромные экраны. В устройстве используется встроенная батарея (технически даже две) объемом в 4500 мАч — прямо как в Galaxy Note20 Ultra.

К сожалению, в настройках «фолда» нет разделения по количеству времени работы внешнего и внутреннего экранов. Но в целом, если активно пользоваться девайсом, он разряжается примерно за день. То есть к утру следующего после зарядки дня остается не больше 10%.

Проще говоря: по моим наблюдениям, в Fold2 можно рассчитывать примерно на пять часов активной работы внутреннего сгибающегося дисплея. С учетом размеров панели и поддержки режима 120 Гц — результат, конечно, не идеальный, но хороший.

Что еще важно знать: устройство поддерживает 25-ваттную проводную, 11-ваттную беспроводную и реверсивную зарядки. Если пользоваться комплектным адаптером питания, полностью восполнить заряд батареи получится чуть больше чем за час. А еще из комплекта поставки пропали беспроводные наушники и чехол — они были в коробке с первым Fold. Есть только проводная гарнитура AKG. Немного обидно с учетом того, что меньше второе поколение девайса стоить не стало.

Красивый, большой девайс, но в кармане его не поносишь

А теперь о более интересном — эргономике. Крайне важно осознавать: Galaxy Fold2 — большое и тяжелое устройство (вес — 282 грамма, толщина в сложенном состоянии — 16,8 миллиметра).





Это значит, что с комфортом носить его в переднем кармане джинcов не получится — независимо от того, какого размера карманы в ваших брюках (или даже куртке). Можно ли назвать это проблемой? Наверное, да. Правда, только если воспринимать устройство исключительно в качестве смартфона, а не маленького планшета.

В раскрытом состоянии гаджет, напротив, уже не кажется сверхмассивным. Предположу, что такой эффект создается из-за того, что подсознательно начинаешь сравнивать Fold2 с теми же iPad, даже самый маленький из которых превосходит новый «фолд» по габаритам. Но подробнее об особенностях использования девайса в «смартфонном» и «планшетном» режимах поговорим позже: там все не так просто.

Устройство доступно в черном и бронзовом цветах. На мой взгляд, бронзовый вариант смотрится немного интереснее. Да и в целом Fold2 — красивый аппарат, прямые грани которого визуально делают его более строгим. Эту фишку явно позаимствовали у серии Note20.





Кроме того, в бронзовом варианте поверхность задней панели полностью матовая — на такой остается намного меньше следов от пальцев. Но есть и нюанс: матовое стекло более скользкое. А с учетом того, что Galaxy Fold2 по массе превосходит большинство других гаджетов, падение на твердую поверхность для него может стать фатальным.

В теории, проблема решается использованием защитного чехла: он надевается на обратную сторону устройства и не закрывает внешний дисплей. Правда, докупать его предлагается отдельно. Да и менее «габаритным» устройство при его использовании не становится.





Что еще важно знать: какой-либо технологии защиты от воды и пыли в Fold2 нет. Но оно и понятно: реализовать ее в девайсе с раскрывающимся дисплеем не получится. Зато в аппарате установлена пара мощных стереодинамиков. Звучат действительно громко и чисто — по ощущениям, даже чище, чем в Galaxy Note20 Ultra.

Клавиша питания находится на правой грани корпуса и доступна при любом положении Fold2 (закрытом и открытом). В эту клавишу встроен сканер отпечатков пальцев, в первой версии Fold дактилоскопический датчик располагался ниже. Работает сканер в Fold2 достаточно шустро. По ощущениям, быстрее в сравнении с вариантами, встроенными под экраны.

Из минусов: Fold2 может работать только с одной физической nanoSIM-картой, поддержки карт памяти также нет. Производитель, видимо, рассчитывает, что юзерам хватит 256 ГБ постоянного хранилища. Зато поддерживаются встроенные eSIM.





Из мелочей: с левой и правой сторон рамок вокруг сгибающегося дисплея установлены специальные «ножки». Они не дают повредить панель, даже если с силой закрыть устройство. Впрочем, в закрытом положении зазор между половинками экрана все еще остается. В целом это особо не мешает. Но в теории, если туда попадет соринка или что-нибудь покрупнее, то целостность очень дорогой панели может быть нарушена.

Основная камера





Основная камера смартфона — обычная, суперширокоугольная, телефото (двукратный оптический зум) — состоит из трех фотомодулей по 12 Мп. В наличии также оптическая стабилизация на основном и широкоугольном датчиках. Ожидаемо в активе и алгоритмы ИИ. И просто как факт: вести съемку видеороликов в 8K, в отличие от Galaxy Note20 Ultra, тут нельзя. Вряд ли бы это когда-нибудь вам пригодилось, но тем не менее.

Если коротко, то оценить фотовозможности Galaxy Z Fold2 можно так: лучше, чем во флагманских смартфонах прошлого года, но хуже, чем нынешнего. По сути, набор фотомодулей устройства практически не отличается от того, что использовался в том же Galaxy S10+. Фотографии, конечно, получаются немного качественнее, но за это скорее стоит благодарить упомянутый выше ИИ.

Ниже — серия фото, сделанных на Z Fold2 на полностью автоматических настройках при разных условиях освещения:





























Экраны — один из главных плюсов устройства

Оба дисплея, на мой взгляд, являются центральными элементами в устройстве. Ведь именно от них во многом зависит, какие впечатления останутся у пользователя: аналогичных аппаратов от конкурирующих компаний со сгибающимися панелями на рынке практически нет.

Внешний дисплей занимает всю переднюю панель

В Galaxy Fold2 значительно увеличили внешний экран с Super AMOLED-матрицей. В первом поколении гаджета его диагональ составляла всего 4,6 дюйма — это мало. На маленькую диагональ жаловалось большинство блогеров и журналистов (в том числе и я). В Fold2 диагональ внешнего экрана увеличилась до 6,23 дюйма. Другими словами, он теперь занимает всю переднюю панель — от края до края.

Сравните сами. Первое фото ниже — внешний экран Fold2, второе фото — внешняя панель первого Fold:









Соотношение сторон внешнего дисплея в новинке, правда, не самое привычное — 25 к 9. Другими словами, экран очень вытянутый и узкий. Сперва кажется, что пользоваться им в нормальной жизни не очень удобно: все-таки информация на вытянутой панели располагается чуть иначе.

Но фактически едва ли не единственным ограничением оказался набор текста: клавиатура слишком маленькая, по виртуальным клавишам попадаешь не всегда. Выход — набор сообщений через свайпы, не отрывая палец от экрана. Если приноровиться, получается почти так же точно.

Но еще раз: назвать 6,23-дюймовый внешний экран Fold2 полностью бескомпромиссным решением, качественно имитирующим опыт использования обычного смартфона, не получается. Но по сравнению с первым Galaxy Fold прогресс налицо.

В общем: благодаря увеличившейся диагонали внешнего дисплея пользоваться Z Fold2 «на ходу» стало проще. Условно говоря, если во время прогулки вам придет сообщение или, скажем, нужно будет вызвать такси через мобильное приложение, или оплатить что-либо по NFC, открывать внутренний дисплей необязательно.

Ну и для «галочки»: вопросов к цветопередаче или четкости картинки внешнего экрана у меня нет. Со своими задачами он справляется просто прекрасно. Черный — по-настоящему черный (удобно использовать режим Always On Display), к уровню максимальной яркости претензий нет. Единственный момент — частота обновления тут только 60 Гц.

А что с гибким экраном?

Понятно, что основное внимание приковывает внутренний сгибающийся дисплей с матрицей Dynamic AMOLED 2X (если вам это название что-либо говорит). Панель такой же разновидности — только не сгибающаяся, а «классическая» — установлена в Galaxy Note20 Ultra.





Так что плюсы и минусы дисплея этого гаджета вполне можно экстраполировать и на дисплей в Fold2. Но если честно, делать это абсолютно не хочется. Опять же: с уровнем максимальной яркости, цветностью или, например, четкостью картинки затруднений у новинки нет.

Впрочем, это не значит, что проблемы с дисплеем полностью отсутствуют. Так, половинки экрана заметно синят на белом фоне, если смотреть на них под наклоном. Правда, до сих пор непонятно, из-за чего именно возникает подобный эффект — из-за преломления света или особенностей самой сгибающейся матрицы. Но факт остается фактом.





Вот еще один не самый приятный момент. Гибкий экран Fold2 прикрыт «ультратонким защитным стеклом». Такой же материал впервые использовался в «раскладушке» Galaxy Z Flip ( обзор ). Правда, поверх этого стекла нанесена защитная пленка.

И если в первом Galaxy Fold снимать ее категорически запрещалось (из-за проблем с пленкой выход смартфона в продажу даже откладывался на полгода), то с Z Fold2 прямого запрета нет. И тем не менее в Samsung настоятельно рекомендуют оставлять пленку на месте так долго, насколько это возможно.





Но, к сожалению, олеофобное покрытие на пленку нанести забыли. Это значит, что буквально с первых минут работы с гаджетом на внутреннем дисплее начинают появляться отчетливые следы от пальцев. Удалить их даже мягкой тканью получается с трудом. Из-за этого панель достаточно быстро начинает выглядеть непрезентабельно.

Ложбинка посередине экрана, кстати, никуда не пропала. Но повторю свой вывод из обзора первого Fold: назвать это особой проблемой не получится. Уже через 10−15 минут работы с аппаратом на сгиб по центру перестаешь обращать внимание.

Экран — больше, рамки по бокам — меньше

И все же плюсов у гибкого экрана Galaxy Z Fold2 куда больше. Во-первых, его диагональ в сравнении с первым Fold возросла (7,6 против 7,3 дюйма). Во-вторых, рамки по бокам панели стали намного тоньше. Благодаря этому дисплей визуально становится «безграничнее».





В-третьих, внутренняя фронтальная камера (10 Мп) теперь встроена в крошечный вырез в форме буквы «О», а не массивный вырез, занимающий значительную часть полезной площади. Ну и в-четвертых: гибкий дисплей Galaxy Z Fold2 поддерживает частоту обновления в 120 Гц.

На мой взгляд, именно это делает девайс на уровне ощущений — особенно в паре с процессором Qualcomm Snapdragon 865+ - максимально быстрым и отзывчивым. Смартфон на самом деле «летает», какой бы заезженной ни казалась эта формулировка.





Кроме того, 120 Гц тут адаптивные. Другими словами, смартфон способен анализировать то, что происходит на экране, и самостоятельно менять рабочую частоту от более низкой к более высокой в случаях, когда это необходимо (например при перелистывании ленты новостей в соцсети). Именно эта технология помогает сохранять заряд аккумулятора.

«Планшетный» режим использования Fold2

С первым Galaxy Fold я провел всего один день. Но и этого тогда было достаточно для того, чтобы понять: основной вопрос в случае с Z Fold 2 касается того, насколько охотно или неохотно разработчики станут оптимизировать собственные приложения под формат увеличенного раскрывающегося экрана.

С тем же Instagram на старте продаж первого Fold были проблемы: масштабирование происходило неправильно. Сейчас этот недостаток исправили. Программа все еще не до конца оптимизирована под формат увеличенных дисплеев (в том числе сгибающихся). Но ею хотя бы можно спокойно пользоваться.

Примерно это же можно сказать и о большинстве других популярных приложений, которыми мы пользуемся каждый день, например Twitter, Facebook, Viber, «Яндекс.Музыка», мобильные банковские клиенты. Разработчики просто не оптимизировали их под дисплеи увеличенной диагонали.





И, к сожалению, это проблема не отдельно взятого Galaxy Z Fold2, а практически всех девайсов под управлением Android с увеличенными дисплеями — то есть с планшетами, которым Z Fold2 в раскрытом состоянии, по сути, и является.

В Samsung эту проблему, очевидно, понимают. В настройках устройства предлагается планшетный режим отображения картинки, который оптимизирует интерфейс фирменной оболочки над Android. В подготовленных для этого программах — то есть всех собственных приложениях Samsung и некоторых от Google — этот режим работает просто замечательно.





Например, при запуске «Контактов» с левой стороны будет отображаться их полный список, справа — более детальная информация о каждой персоне в записной книжке. Такой же принцип в «Файлах» и, скажем, почтовом приложении Gmail. Важно, что в портретной и ландшафтной ориентациях интерфейс изменяется, самостоятельно подстраиваясь под отображаемый контент — удобно!

С многозадачностью все также вполне неплохо, но опять же — только благодаря адаптации от самой Samsung, но не от Google (то есть платформодержателя операционной системы). В Galaxy Z Fold2 на одном экране позволяется открыть одновременно два или даже три приложения, можно изменять их расположение и масштаб, и даже перетаскивать информацию из одной программы в другую.









Например, у меня получилось запустить рядом Google Chrome и Telegram и перетащить кусок текста из статьи на сайте в раздел «избранное» в мессенджере. Подобная фишка также работает, например, в пакете Microsoft Office. Но по какой-то причине не работает с тем же Facebook или, например, Twitter.

Это еще раз наталкивает на мысль, что удобство использования Galaxy Z Fold2 зависит не только (или даже не столько) от усилий инженеров и программистов Samsung — к ним претензий как раз немного, — а от разработчиков популярных у пользователей приложений, а также от самой Google, которая пока не спешит оптимизировать ОС под девайсы с гибкими экранами.

Подобный вывод косвенно еще раз подтверждается и тем, что в Samsung подумали над возможностями использования обновленного шарнирного механизма: благодаря ему аппарат теперь можно фиксировать сразу в нескольких положениях.





Условно говоря, установив смартфон как на картинке выше, в фирменном приложении «Заметок» в Z Fold2 можно использовать половинку дисплея устройства в качестве клавиатуры. Но в других программах от сторонних разработчиков возможности адаптации интерфейса под особенности «железа» не предусмотрено — где-то загрустил UX-специалист.

Есть подозрение, что так будет продолжаться до тех пор, пока смартфоны с гибкими экранами не станут более массовыми, то есть пока существенно не скинут в цене.

Резюме

Samsung Galaxy Z Fold2 — прекрасное с аппаратной точки зрения устройство, серьезных инженерных минусов в котором за неделю тестирования я не обнаружил. По сути, в компании поработали над основными недостатками, которые юзеры и журналисты выявили в первом поколении Fold.





Внешний экран в новинке стал существенно больше, внутренний избавился от широких рамок и массивного выреза под фронтальные камеры. Да и пользоваться им одно удовольствие: смотреть видеоролики, фотографии, играть, да и просто серфить в интернете на большой панели с соотношением сторон 4 к 3 удобнее, чем на «классической».

С «железом» в устройстве также все хорошо — все-таки связка мощнейшего процессора и экрана с частотой обновления в 120 Гц на уровне ощущений делает девайс максимально быстрым. Без небольших аппаратных недостатков, конечно, не обошлось (привет, синева на белом фоне), но особого внимания на них не обращаешь.

А вот от программной составляющей ожидаешь большего. Причем проблема явно не на стороне Samsung: специалисты компании со своей стороны сделали все возможное для адаптации интерфейса и собственных приложений. В компании думали над тем, как более рационально использовать полезную площадь внутреннего дисплея.

Но оптимизировать софт пока не успело множество сторонних разработчиков, а также сам Google — создатель операционной системы Android. Другими словами, назвать это проблемой исключительно Z Fold2 нельзя. Предположу, что ситуация изменится через одно-два поколения, когда смартфоны с гибкими экранами станут более массовыми, и разработчикам придется заниматься адаптацией софта.

А стать доступнее такие аппараты смогут, только когда цена устройства станет меньше 2,5 тысячи долларов. Все-таки 6299 рублей (или 6599 рублей по полной стоимости) для большинства белорусов — неподъемная сумма. Но опять же: мы ведь не ругаем люксовые автомобили стоимостью в сотни тысяч долларов за то, что они такие дорогие. Есть определенная категория покупателей, для которых заплатить подобные деньги не проблема. Так же и с Galaxy Z Fold2.

А остальным, повторюсь, просто стоит подождать еще годик-полтора — предположу, что именно тогда устройства с гибкими экранами пойдут в массы.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других смартфонов Samsung: