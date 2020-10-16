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Начальник милиции Минска: Вся минская милиция против насилия

16.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Мы всего лишь пресекаем противоправные действия, — заявил начальник минской милиции Иван Кубраков. — Когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».



Примерно 50-60% задержанных во время уличных акций «провокаторов» ранее уже были судимы. Такие цифры в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ привел Иван Кубраков, пишет "Наша Нива".

«Если говорить об общем количестве задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то ранее судимых где-то 15%. Если говорить о той группе, которая провоцирует и совершает преступления, то их где-то 50-60%», — отметил Иван Кубраков.

Начальник столичной милиции также уверяет, что некоторые задержанные признаются в получении денег за участие в акции.

«Но конкретику я в настоящий момент сказать не могу, потому что идет расследование, проверка некоторой информации. Но такие факты, что эти протесты оплачиваются, действительно есть», — заявил Иван Кубраков.

«Негосударственные СМИ, телеграм-каналы сообщают только то, что им выгодно, пытаются представить сотрудников органов внутренних дел той силой, которая проявляет жестокость определенную и так далее», — сказал Кубраков.

Кубраков отметил: «Так вот, я хочу с уверенностью сказать, все органы внутренних дел, вся минская милиция против насилия. Мы всего лишь пресекаем противоправные действия».

Начальник минской милиции заявил, что когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать закон, «тогда не будет ни применения физической силы, ни оснований для применения спецсредств».

Протесты в Беларуси начались после выборов 9 августа, которые многие считают тотально сфальсифицированными. Люди считают сотрудников милиции причастными к фальсификациям, потому что именно они удаляли и задерживали независимых наблюдателей, а также жестоко разгоняли людей, которые ожидали результатов подсчета голосов у избирательных участков. Именно после этого люди массово вышли на улицы. 

Протесты стали особенно массовыми, на улицы стали выходить сотни тысяч людей, после того как четыре демонстранта погибли и появились сотни свидетельств о зверском избиении людей в автозаках, РУВД и на Окрестина.
 
 
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«Мы всего лишь пресекаем противоправные действия, — заявил начальник минской милиции Иван Кубраков. — Когда граждане перестанут выходить на улицы и нарушать...
 
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