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Франция, Польша и Германия призывают провести новые выборы в Беларуси и готовы вводить санкции против Лукашенко

16.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили с совместным заявлением, в котором осудили послевыборные репрессии в Беларуси и выразили готовность вводить дополнительные санкции против лукашенковцев.



«Наши три страны решительно осуждают насилие со стороны белорусской власти и произвольные аресты после президентских выборов, результаты которых они не признают, — говорится в заявлении. — Они призывают к новым свободным и справедливым выборам в соответствии с международными стандартами и в присутствии наблюдателей ОБСЕ/ОДГИР, без вмешательства извне. Они поддерживают посреднические усилия ОБСЕ, направленные на содействие инклюзивному диалогу с Белорусским обществом в целом. Они вновь призывают белорусские власти освободить всех политических заключенных и произвольно задержанных, тщательно расследовать все нарушения прав человека и сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ. Они приветствуют твердый ответ ЕС путем принятия санкций, которые будут регулярно контролироваться, и готовы принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе в отношении юридических лиц и высокопоставленных должностных лиц, включая А. Лукашенко. Они призывают Европейскую комиссию разработать комплексный план экономической поддержки демократической Беларуси. Франция и Германия выражают полную солидарность с Польшей и Литвой после отзыва их послов в Минске; наши три страны обеспечат скоординированный европейский ответ по этому вопросу. Кроме того, наши три страны полны решимости поддержать белорусский народ, как внутри Беларуси, так и в изгнании, в его борьбе за демократию, прекращение насилия и репрессий и освобождение всех политических заключенных. Будет принят комплекс мер по дальнейшему укреплению гражданского общества, активно продвигающего принципы демократии, прав человека и верховенства права в Беларуси как нашу общую цель. Это будет включать, в частности, поддержку независимых средств массовой информации, правозащитников и женских организаций. Мы приветствуем программу гражданского общества Германии («расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России»), которая открыта для польских и французских участников гражданского общества. В рамках этой программы будет выделено около 1 миллиона евро на совместное участие гражданского общества Веймарского треугольника, что повысит нашу трехстороннюю приверженность поддержке субъектов гражданского общества в Беларуси».

Заявление было принято после встречи Жана Ле Дриана, Збигнева Рау и Хайко Мааса в Париже 15 октября.
 
Теги: Минск
 
 
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Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили с совместным заявлением, в котором осудили послевыборные репрессии в Беларуси и выразили готовность...
 
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