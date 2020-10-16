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Девятую премию Гедройца получил Сергей Дубовец
Источник материала: Партизан
15 октября в Минске прошла церемония вручения девятой литературной премии Ежи Гедройца.
Главный приз получил Сергей Дубовец за книгу “Тантамарески”.
Второе место у Андрея Адамовича ("Песни про Тимура“), третье — у Зареславы Каминской (”Рождественский стол").
Премия имени Ежи Гедройца вручается за лучшую книгу, написанную в паронимах и документальной прозы.
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15 октября в Минске прошла церемония вручения девятой литературной премии Ежи Гедройца.
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