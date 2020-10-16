Собрали осенние вещи от белорусских дизайнеров в «политическом цвете». Готовы надеть такое?

Источник материала: Tut.by

Двух гомельчанок задержали 12 октября за то, что они «возлагали цветы к памятнику в одежде политических цветов и без разрешения горисполкома» — именно так, со слов одной из женщин, написал в рапорте сотрудник ОМОНа. Видимо, «политическим цветом» силовик назвал красные вещи, так как именно они были в тот день на обеих белорусках. LADY посмотрела, какие модели таких оттенков можно купить прямо сейчас у белорусских дизайнеров и брендов. Ну если вы достаточно смелые, чтобы их носить, конечно — мы как раз подобрали все по сезону.

Пальто Alena Goretskaya

Фото: alenagoretskayashop.by

Начнем с сезонного предложения: вот такое красное пальто можно приобрести в онлайн-магазине дизайнера Алены Горецкой. Сейчас оно к тому же на скидке и стоит 344,3 рубля вместо 575,97. И если цена вам кажется высокой, напрасно. Во-первых, это все-таки не масс-маркет, а во-вторых, у верха пальто достойный состав: 60% вискозы и 40% шерсти. Не замерзнете.

Куртка-рубашка Latushkina Design

Еще один претендент на любимую вещь осенью. Дизайнер Юлия Латушкина пишет в своем профиле, что представленные вещи — в единственном экземпляре. Однако взять за идею и сшить такое же можно (причем прямо у Юлии), тем более что уже и пример перед глазами. Состав рубашки на фото — ангора, так что такая шерстяная вещь тоже вполне по сезону.

Парка Kardash



Фото: kardashonline.by

Ольга Кардаш — тот самый человек, который сделал модными вышитые изображения аистов на одежде. Парка на фото, судя по описанию на сайте, «винного» цвета, но нам кажется, что за политический тоже сойдет. Впрочем, это не главное достоинство: куртка вполне теплая, выдержит до -15. Внутри — файбертек, экопух и isosoft. Если похожая вещь у вас уже есть, то можете еще присмотреться к эксцентричному плащу — тоже вполне осенний вариант, пока совсем не похолодало.

Пальто Pintel

Весьма классический вариант нескромной расцветки. Уверены, что в таком пальто внимание окружающих вам обеспечено (и мы даже не о силовых структурах говорим). Модель будет уместна и с обувью на каблуке, и с грубыми ботинками. Цена (1460 рублей) поначалу отпугивает, зато объясняется 100% шерсти в составе. Хотя согласны: не каждый решится потратить такую сумму на очень уж приметную вещь.

Платье Dofamine