Политический кризис вынудил белорусов сильнее переживать за курс рубля

В Беларусь пришла вторая волна пандемии , и этот факт уже официально признали власти. Однако выхода из-под контроля эпидемиологической ситуации белорусы не ожидают и опасаются в большей степени финансовых и политических проблем.





К такому выводу пришли эксперты Центра экономических исследований BEROC и компания SATIO, которые провели в сентябре социологический опрос населения на предмет влияния последствий пандемии.

Ковидные проблемы отошли на второй план

Результаты опроса и сравнение данных с предыдущими исследованиями, проведенными в апреле и мае, свидетельствуют, что фокус внимания населения смещается на финансовые и политические проблемы.





В апреле, после того пандемия охватила всю планету, а в Беларуси быстрыми темпами увеличивалось количество заболевших, население боялось ухудшения эпидемиологической ситуации. Полгода назад 33% опрошенных опасались, что система здравоохранения не выдержит наплыва больных, 16% ожидали возникновение дефицита лекарств, а 6% прогнозировали объявление карантина в стране.

Однако перечисленные риски не реализовались, и осенью население уже гораздо в меньшей мере переживало по этому поводу. В ходе сентябрьского опроса лишь 15,3% опрошенных предположили, что система здравоохранения не справится с эпидемией, 8,3% ожидали возникновения дефицита лекарств и 2,1% опрошенных предположили, что будет объявлен строгий карантин.

«Опасения, связанные с эпидемиологической ситуацией, снизились, но заметно выросли опасения по поводу падения курса рубля и возникновения митингов и протестов. Вероятнее всего, они связаны с политической ситуацией в августе и сентябре 2020 года, а не с распространением COVID-19», — прокомментировали авторы исследования результаты сентябрьского опроса.

В ходе этого исследования 26,2% опрошенных заявили, что вероятным последствием ухудшения ситуации станут митинги и протесты. В апреле об этом риске говорили только 6% опрошенных.

Также существенно усилились девальвационные ожидания. Если в апреле ожидали падение курса рубля в случае ухудшения ситуации 28% опрошенных, то в ходе сентябрьского опроса на этот риск обратили внимание 48,9% респондентов.

Политический кризис будет долгим

Как видим, если весной люди в большей мере переживали по поводу ситуации в сфере здравоохранения, то осенью стали видеть больше рисков в политической и финансовой сфере. Поэтому ухудшение ситуации в стране белорусы теперь ассоциируют с протестными акциями и падением курса рубля.

Кстати, результаты социологического исследования свидетельствуют, что динамика валютного курса напрямую касается людей. В ходе сентябрьского опроса 50,3% представителей госсектора и 44,9% представителей частного сектора заявили о сокращении своих доходов. При этом 56,9% респондентов в сентябре сообщили, что их доходы сократились по причине изменения валютного курса.

Финансовые аналитики полагают, что усиление опасений населения за курс белорусского рубля вызвано политической ситуацией в стране.

«Основная причина — обострение политического кризиса, который не урегулирован и имеет негативные экономические последствия, в том числе для валютного рынка. В случае обострения политического кризиса риски ослабления валютного курса могут реализоваться, поэтому население и переживает за валютный курс», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группу BusinessForecast.by Александр Муха.

Эксперты констатируют, что удержать стабильность на валютном рынке пытается Нацбанк, который с третьей декады августа на фоне ослабления курса белорусского рубля сократил денежное предложение и ограничил доступ коммерческих банков к рублевой ликвидности.

«Решение Нацбанка сжать рублевую ликвидность привело к снижению спроса предприятий и населения на иностранную валюту. Этот инструмент стал использоваться как средство борьбы с инфляцией и девальвацией», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

При этом эксперты обращают внимание, что 13 октября Нацбанк продлил решение об ограничении доступа банков к рублевой ликвидности сразу на три месяца — до 19 января.

«Нынешний политический кризис в стране быстро не завершится. Видимо, по этой причине Нацбанк решил продлить решение, касающееся доступа банков к рублевой ликвидности, на три месяцы. Таким образом центральный банк пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке», — убежден Муха.

Вместе с тем, аналитики ожидают, что курс рубля может продолжать постепенно слабеть.

«Если откровенных глупостей типа включения печатного станка не произойдет, относительная стабильность может сохраниться, но постепенно ослабление курса рубля может продолжиться из-за того, что на фоне политического кризиса население будет конвертировать истекающие рублевые безотзывные депозиты в твердую валюту», — предполагает Иосуб.

В целом, считают эксперты, нынешняя валютная стабильность довольно хрупкая и обеспечена во многом ограничением доступа банков к рублевой ликвидности, что привело к внештатной работе кредитных организаций, многие из которых приостановили кредитование.

«Очевидно, что так быть не должно. Устойчивое улучшение ситуации в банковской системе и на валютном рынке возможно только в случае урегулирования ситуации в политической сфере Беларуси», — резюмировал Муха.