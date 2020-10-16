«Уходить надо с честью». Тимати в своем новом треке недвусмысленно вспомнил о Лукашенко

Один из самых известных на постсоветском пространстве исполнитель в стиле хип-хоп Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый трек, в котором нашлось место и нынешней ситуации в Беларуси.





И хоть напрямую речь о Лукашенко и Беларуси в композиции «Звездопад», последний куплет говорит сам за себя:

Этот Добби свободен.

Тут две тысячи двадцатый

Уходить надо с честью

А не как, вон, усатый

Автомат без обоймы

На орбиту с батута

Звёзды падают с неба

Не надев парашюта.