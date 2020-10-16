|
«Уходить надо с честью». Тимати в своем новом треке недвусмысленно вспомнил о Лукашенко
Источник материала: Навiны
Один из самых известных на постсоветском пространстве исполнитель в стиле хип-хоп Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый трек, в котором нашлось место и нынешней ситуации в Беларуси.
И хоть напрямую речь о Лукашенко и Беларуси в композиции «Звездопад», последний куплет говорит сам за себя:
Этот Добби свободен.
Тут две тысячи двадцатый
Уходить надо с честью
А не как, вон, усатый
Автомат без обоймы
На орбиту с батута
Звёзды падают с неба
Не надев парашюта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых известных на постсоветском пространстве исполнитель в стиле хип-хоп Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый трек, в котором нашлось место и нынешней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)