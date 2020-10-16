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«Уходить надо с честью». Тимати в своем новом треке недвусмысленно вспомнил о Лукашенко

16.10.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из самых известных на постсоветском пространстве исполнитель в стиле хип-хоп Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый трек, в котором нашлось место и нынешней ситуации в Беларуси.

«Уходить надо с честью». Тимати в своем новом треке недвусмысленно вспомнил о Лукашенко

И хоть напрямую речь о Лукашенко и Беларуси в композиции «Звездопад», последний куплет говорит сам за себя:

Этот Добби свободен.

Тут две тысячи двадцатый

Уходить надо с честью

А не как, вон, усатый

Автомат без обоймы

На орбиту с батута

Звёзды падают с неба

Не надев парашюта.

 
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Один из самых известных на постсоветском пространстве исполнитель в стиле хип-хоп Тимати (Тимур Юнусов) выпустил новый трек, в котором нашлось место и нынешней...
 
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