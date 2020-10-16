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Хлеб и булочки вокруг света: что пекут в Париже, Мумбаи и Ла-Пасе
16.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во всемирный день хлеба Sputnik предлагает совершить гастрономический тур по пекарням, магазинчикам и ресторанчикам мира, и посмотреть, чем же завтракают в мире горожане: хрустящим багетом, квадратной булочкой или булочкой-лягушкой.
А что предпочли бы вы: тандырные лепешки, мексиканские "язычки", хлеб-суп или булочку с кусочками кровяной колбасы?
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Какой хлеб пекут в разных странах мира? Этот вопрос волнует не только начинающего пекаря, но и заядлого туриста.
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