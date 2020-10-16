Хлеб и булочки вокруг света: что пекут в Париже, Мумбаи и Ла-Пасе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во всемирный день хлеба Sputnik предлагает совершить гастрономический тур по пекарням, магазинчикам и ресторанчикам мира, и посмотреть, чем же завтракают в мире горожане: хрустящим багетом, квадратной булочкой или булочкой-лягушкой.

А что предпочли бы вы: тандырные лепешки, мексиканские "язычки", хлеб-суп или булочку с кусочками кровяной колбасы?