﻿ Хлеб и булочки вокруг света: что пекут в Париже, Мумбаи и Ла-Пасе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хлеб и булочки вокруг света: что пекут в Париже, Мумбаи и Ла-Пасе

16.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во всемирный день хлеба Sputnik предлагает совершить гастрономический тур по пекарням, магазинчикам и ресторанчикам мира, и посмотреть, чем же завтракают в мире горожане: хрустящим багетом, квадратной булочкой или булочкой-лягушкой.

А что предпочли бы вы: тандырные лепешки, мексиканские "язычки", хлеб-суп или булочку с кусочками кровяной колбасы?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой хлеб пекут в разных странах мира? Этот вопрос волнует не только начинающего пекаря, но и заядлого туриста.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очереди на границе с ЕС: более 480 грузовиков ждут выезда из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика