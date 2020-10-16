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Очереди на границе с ЕС: более 480 грузовиков ждут выезда из Беларуси
16.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 окт - Sputnik. Более 480 грузовых автомобилей продолжают стоять в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на выезд из Беларуси в соседние страны сохраняются на протяжении последних четырех недель. Количество грузовиков то сокращается, то увеличивается. В четверг в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей выезда ждали более 500 фур. По данным Госпрогранкомитета на утро пятницы, очереди на границе стали немного меньше.
© Photo : ГПК Беларуси
На белорусско-литовской границе сейчас больше всего машин в пункте пропуска Бенякони" - более 120. В пункте пропуска "Каменный Лог" находится более 80 грузовиков, в "Привалке" в два раза меньше - около 40 большегрузов.
На границе с Латвией сложная ситуация сохраняется в пункте пропуска "Григоровщина", где выезда в ЕС ждут более 100 фур. В "Урбанах" авто в очереди немного меньше - около 80.
На белорусско-польской границе небольшие затруднения есть только в пункте пропуска "Брузги". где в очереди продолжают стоять более 60 грузовых авто.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что
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Очереди в пунктах пропуска на границе с соседними странами наблюдаются уже на протяжении четырех недель.
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