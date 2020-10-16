ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До -3°С и первый снег: точный прогноз погоды в Беларуси на выходные

16.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 окт - Sputnik. Ночные заморозки и первый снег ожидается в Беларуси в ближайшие выходные, такой прогноз погоды озвучили в Белгидрометцентре.

© Sputnik / Алексей Куденко
Погода может осложнить проведение уборочных работ

Заметное похолодание начнется в стране уже в пятницу из-за влияния холодной неустойчивой воздушной массы арктического происхождения. Она же продолжит влиять на погоду в Беларуси 17-18 октября.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами по республике, а днем на большей части территории Гомельской, Могилевской и Брестской областей ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. Будет дуть северный, северо-восточный умеренный ветер, днем по юго-востоку - порывистый. Минимальная температура воздуха ночью составит 0..+7°С, при прояснениях столбик термометра опустится до -2°С. В середине дня потеплеет до +3..+10°С.

В воскресенье 18 октября также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ожидается северный с переходом на западный порывистый ветер, днем по северо-западу местами - сильный порывистый. В ночные часы похолодает до -3..+4°С, днем воздух прогреется до +2..+9°С.

По данным погодного сервиса Gismeteo, в начале следующей недели сохранится холодная погода. При этом уже к концу недели немного потеплеет.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в пятницу в республике начнется заметное похолодание из-за влияния холодной неустойчивой воздушной массы, в выходные температура опустится еще ниже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол РФ в США: мы озабочены попытками оказать давление на руководство Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика