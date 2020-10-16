BMW обновила малокубатурный эндуро G 310 GS

Источник материала: Tut.by

Компания BMW провела модернизацию маленького эндуро G 310 GS, который с 2016 года отстаивает честь марки в сегменте байков «до 500 кубиков».





Мотоцикл по-прежнему оснащается 313-кубовым одноцилиндровым двигателем (34 л.с. и 28 Нм крутящего момента) с жидкостным охлаждением, но для соответствия экологическим нормам Евро-5 был оборудован электронным управлением дроссельной заслонкой и клапаном холостого хода.









Появилось новое сцепление с дожимом на высоких оборотах. Рычаг сцепления и рычаг ручного тормоза теперь имеют четырехступенчатую регулировку отдаления от рукоятки руля.





Также G 310 GS получил светодиодную фару, лучше освещающей дорогу и светодиодные указатели поворота. Доступны новые цветовые гаммы и схемы раскраски, среди которых черный цвет «40 Years GS» (появился по случаю 40-летия семейства GS) с черно-желтой графикой на боковых панелях бака — он будет доступен только в 2021 году, а в тон к нему предложат новую коллекцию экипировки.