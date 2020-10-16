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Закон об органах внутренних дел: защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан

16.10.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Продолжаем говорить о законах, которые действуют в Беларуси и подлежат исполнению. Мы, журналисты, хотим напомнить об актуальных нормах в первую очередь тем, кто призван эти нормы охранять. На этот раз цитируем Закон об органах внутренних дел.

Основными задачами органов внутренних дел являются:

  • защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее, если не указано иное, — граждане) от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечение их личной и имущественной безопасности, защита прав и законных интересов организаций от преступных и иных противоправных посягательств в соответствии с компетенцией органов внутренних дел;
  • защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
  • защита собственности от преступных и иных противоправных посягательств;
  • профилактика, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений, производство дознания по уголовным делам, ведение административного процесса в соответствии с их компетенцией;
  • розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, установление лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, в соответствии с компетенцией органов внутренних дел;
  • организация исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, административных взысканий в соответствии с компетенцией органов внутренних дел;
  • участие в реализации государственной политики в области гражданства, миграции и регистра населения;
  • оказание в пределах компетенции органов внутренних дел на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, помощи гражданам, государственным органам, общественным объединениям и иным организациям в реализации их прав и возложенных на них обязанностей.

На органы внутренних дел законодательными актами Республики Беларусь могут быть возложены иные задачи.

 
 
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Продолжаем говорить о законах, которые действуют в Беларуси и подлежат исполнению. Мы, журналисты, хотим напомнить об актуальных нормах в первую очередь тем, кто...
 
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