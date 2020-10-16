США с 27 октября возобновляют полеты в районе Симферополя

Источник материала: АФН

США разрешают своим авиакомпаниям осуществлять полеты в "определенных районах" воздушного пространства Симферополя. Об этом говорится в постановлении Федерального авиационного управления (FAA) США, размещенном в четверг, 15 октября, на сайте Федерального реестра Соединенных Штатов - сборника официальных документов американского правительства.

"В связи с изменением условий в Украине и сопутствующими рисками для гражданской авиации США… не продлевается запрет на отдельные рейсы в определенных районах Симферополя… срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - подчеркивается в документе. Распоряжение вступит в силу по истечении указанного периода.

Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлили на 12 месяцев - до 27 октября 2021 года - из-за потенциальной опасности для гражданской авиации в связи с продолжающимися военными действиями на востоке Украины, передает DW.

FAA запретило пролет американских самолетов над Симферополем и Днепропетровском (с середины мая 2016 года - Днепром) в начале 2014 года во избежание потенциальной опасности.