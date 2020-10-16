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Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

16.10.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Парламент Киргизии отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на АКИpress.

Режим ЧП в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел с 10 октября. Власти установили особый порядок въезда и выезда из города, по указу президента в Бишкек были введены войска.

В понедельник, 12 октября, президент повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Необходимость повторного подписания указа объяснялась тем, что парламент Киргизии в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.

На следующий день парламент на внеочередном заседании одобрил указ о введении в Бишкеке чрезвычайного положения. Оно должно было сохраняться до 19 октября.

Сооронбай Жээнбеков, президентские полномочия которого истекали в 2023 году, 15 октября подал в отставку. Таким образом он выполнил одно из требований организаторов массовых протестов в Бишкеке.

Протестные акции в Киргизии начались 4 октября, после объявления итогов парламентских выборов. По данным ЦИК, в законодательный орган страны прошли четыре партии из 16. На следующий день ЦИК отменила результаты выборов, а затем предложила снизить избирательный порог с 9% до 7%.

 
 
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Парламент Киргизии отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке.
 
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