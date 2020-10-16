За что? Минюст прокомментировал решения Квалификационной комиссии по лицензиям адвокатов Пыльченко и Леванчук

15 октября Квалификационная комиссия рекомендовала лишить Александра Пыльченко лицензии адвоката, а также решила лишить Юлию Леванчук лицензии адвоката, потому что они дискредитировали звание адвоката. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.





Минюст напомнил, что правила профессиональной этики предписывают адвокату соблюдать законодательство, придерживаться норм профессиональной морали, постоянно поддерживая честь и достоинство своей профессии в качестве участника отправления правосудия и общественного деятеля, а также не совершать поступков, унижающих его достоинство, действий, подрывающих престиж адвокатуры, ведь «какими бы ни были мотивы, они не оправдывают совершение действий, дискредитирующих высокое звание адвоката».





Как стало известно ведомству, «адвокат Брестской областной коллегии адвокатов Леванчук Ю.В. явилась инициатором переписки со следователем, в которой допустила угрозы в его адрес и в адрес членов его семьи».





Что же касается Александра Пыльченко, то он, по заявлению Минюста, «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“».





Адвокат может общаться со СМИ на любые темы, но правила профессиональной этики адвоката устанавливают, что при предоставлении сведений в СМИ адвокату следует использовать только достоверную информацию.





«Министерство юстиции обращает внимание, что адвокаты не должны забывать о своем особом статусе и задачах, стоящих перед адвокатурой. К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с позиции права. По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные действия адвокатов являются дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение действия лицензии», — заявили в Минюсте.





Напомним, вчера Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции рекомендовала лишить лицензии адвокатов Александра Пыльченко и Юлию Леванчук. Лицензия будет действовать до тех пор, пока адвокаты не получат на руки письменное решение Минюста.





«Комиссия при Минюсте приняла решение, что считает правильным прекратить мою деятельность как адвоката. Но еще должна быть коллегия в министерстве (где вопрос будет решен окончательно). Завтра будет коллегия, в постановлении коллегии будет указана дата, с которой я уже не осуществляю деятельность», — пояснил TUT.BY Пыльченко.

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Напомним, 10 октября Александр Пыльченко — защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой узнал суть претензий Минюста. Ведомство не устроил его комментарий TUT.BY 14 августа, в котором он разъясняет, как Генпрокуратура может реагировать на происходящее в стране.

В этой публикации адвокат рассказал, какими полномочиями обладает Генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Он заявил, что Генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого обращения с задержанными, а Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.





TUT.BY Леванчук. «Комиссия прекратила действие моей адвокатской лицензии. С решением я не согласна, планирую обжаловать его в судебном порядке. До суда я еще буду являться членом Брестской областной коллегии адвокатов. До момента рассмотрения дела в суде я не хотела бы делиться подробностями, все-таки это в последующем будет предметом судебного разбирательства. Могу сказать только, что причиной стала личная переписка», — рассказалаЛеванчук.





Юлия Леванчук — адвокат Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, которого избили 13 октября.