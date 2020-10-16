1200 айтишников из Беларуси, уже уехавших в Украину, принесут ей 120 млн долларов









Еврорадио. В Украину уже уехали около 1200 белорусских айтишников. Эту цифру назвал dw.com заместитель министра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков. По его словам, эти белорусы приехали в Украину после президентских выборов и протестов: около 200 — в августе, остальные — в сентябре. "Поток растёт, потому что ситуация [в Беларуси] не успокаивается", — подчеркнул украинский министр, сообщает





Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский говорит, что "когда приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается 120 миллионов долларов в год дополнительных поступлений валюты в Украину". Зарплата ИТ-специалиста составляет $2-7 тысяч в месяц. Украинских чиновников радует, что часть этих денег он будет тратить в Украине.





Напомним, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении на работу белорусских айтишников.



