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В Гродно задержали директора детского хосписа

16.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержана директор гродненского детского хосписа Ольга Величка.



Произошло это во время встречи с жителями одного из дворов. Ольга рассказывала, чем занимается хоспис и чем могут помочь волонтеры. Силовики приказали остановить мероприятие, но люди не расходились. Через некоторое время во двор въехал автобус ОМОНа, и Величку задержали.

Директору хосписа было предъявлено обвинение в участии в акции, которая прошла более месяца назад. До суда ее оставили за решеткой.
 
 
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Задержана директор гродненского детского хосписа Ольга Величка.
 
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