|
В Гродно задержали директора детского хосписа
Источник материала: Партизан
Задержана директор гродненского детского хосписа Ольга Величка.
Произошло это во время встречи с жителями одного из дворов. Ольга рассказывала, чем занимается хоспис и чем могут помочь волонтеры. Силовики приказали остановить мероприятие, но люди не расходились. Через некоторое время во двор въехал автобус ОМОНа, и Величку задержали.
Директору хосписа было предъявлено обвинение в участии в акции, которая прошла более месяца назад. До суда ее оставили за решеткой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержана директор гродненского детского хосписа Ольга Величка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)