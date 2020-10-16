Позняк: режим отчаянно ищет способ остановить белорусское массовое движение









Он считает, что "идёт психическое нападение и пугание общества". Позняк призывает белорусов не пугаться. В очередной раз он заявляет, что "мирная массовая непрекращающаяся демонстрация сейчас, на этом этапе, есть оружие белорусов". "Людям необходимо сохранять силу духа и спокойствие ума, успокоить неуравновешенных и не допустить провокаций (жжение покрышек и т. п.), — пишет политик. — Время работает на народ".





Зенон Позняк вновь критически высказался об ультиматуме Светланы Тихановской (требования — объявление до 25 октября Александром Лукашенко о своём уходе, полное прекращение насилия на улицах, освобождение всех политзаключённых). Он считает, что это план политика Валерия Цепкало. "Вроде бы дипломат, а всю дипломатию испортил...", — так комментирует сейчас умеренный Позняк радикальные призывы Цепкало.





Массовые протесты в Беларуси проходят уже более двух месяцев. Люди протестуют против фальсификации итогов президентских выборов, требуют новых выборов, прекращения насилия силовиков, освобождения задержанных и политзаключенных.