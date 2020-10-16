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Позняк: режим отчаянно ищет способ остановить белорусское массовое движение

16.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим отчаянно ищет способ остановить белорусское массовое движение, пишетна своей странице в Facebook лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк.



Он считает, что "идёт психическое нападение и пугание общества". Позняк призывает белорусов не пугаться. В очередной раз он заявляет, что "мирная массовая непрекращающаяся демонстрация сейчас, на этом этапе, есть оружие белорусов". "Людям необходимо сохранять силу духа и спокойствие ума, успокоить неуравновешенных и не допустить провокаций (жжение покрышек и т. п.), — пишет политик. — Время работает на народ".

Зенон Позняк вновь критически высказался об ультиматуме Светланы Тихановской (требования — объявление до 25 октября Александром Лукашенко о своём уходе, полное прекращение насилия на улицах, освобождение всех политзаключённых). Он считает, что это план политика Валерия Цепкало. "Вроде бы дипломат, а всю дипломатию испортил...", — так комментирует сейчас умеренный Позняк радикальные призывы Цепкало.

Массовые протесты в Беларуси проходят уже более двух месяцев. Люди протестуют против фальсификации итогов президентских выборов, требуют новых выборов, прекращения насилия силовиков, освобождения задержанных и политзаключенных.
 
 
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Режим отчаянно ищет способ остановить белорусское массовое движение, пишетна своей странице в Facebook лидер КХП-БНФ, политэмигрант Зенон Позняк.
 
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