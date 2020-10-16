"Мы - ахиллесова пята Лукашенко": белорусские спортсмены о деле Елены Левченко

Белорусские спортсмены возмущены прошедшим в четверг, 15 октября, повторным судом над известной баскетболисткой Еленой Левченко. Главный тренер белорусского гандбольного клуба "Витязь" и друг Елены Константин Яковлев был одним из тех, кто ждал ее с 6 утра четверга возле изолятора временного содержания на Окрестина, где спортсменка провела 15 суток и откуда ее должны были выпустить еще утром.





В Беларуси создается "видимость законности"

DW о неудавшейся утренней попытке встретить спортсменку. - Была хорошая атмосфера, мы шутили, ждали Лену, хотели ее обнять. Мы были с цветами. Ждали достаточно долго, приехали в 6 утра на всякий случай. В какой-то момент отца Лены позвали и сообщили, что ее не выпустят, будет дополнительное дело и ее задерживают на 72 часа". Однако спустя несколько часов в тот же день решением суда Левченко была отпущена на свободу. "Нас собралось 30 - 50 человек, - рассказал Яковлев в интервьюо неудавшейся утренней попытке встретить спортсменку. - Была хорошая атмосфера, мы шутили, ждали Лену, хотели ее обнять. Мы были с цветами. Ждали достаточно долго, приехали в 6 утра на всякий случай. В какой-то момент отца Лены позвали и сообщили, что ее не выпустят, будет дополнительное дело и ее задерживают на 72 часа". Однако спустя несколько часов в тот же день решением суда Левченко была отпущена на свободу.





Родители Елены Левченко, ждавшие ее на Окрестина, узнав, что ее не выпустят, не смогли сдержать слез





Яковлев также сообщил, что в изоляторе Левченко содержали в тяжелых условиях. "Мыться не дают, прогулки очень редкие, спит она без матраса. Это просто издевательство", - возмущается Яковлев. По его оценке, сейчас в Беларуси создается "видимость законности", суды проходят "как под копирку", адвокатов к задержанным не пускают. В целом он характеризует ситуацию как "правовой дефолт". "Чем Елена Левченко опасна для общества, чтобы ее так долго держать в тюрьме? - задается вопросом он. - Почему не домашний арест? Ведь она спортсменка, столько всего сделала для этой страны, и сейчас с ней поступают настолько жестоко".





"Спортсмены - на передовой белорусских протестов"

Яковлев подчеркнул, что ситуация в стране угрожает не только Левченко, но и всем белорусским спортсменам, отстаивающим свою гражданскую позицию. Напомним, что Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах в РБ.





Надежды Яковлев, как и многие его коллеги, возлагают на мировое сообщество и, в частности, на Международный олимпийский комитет (МОК), которые, по мнению Яковлева, должны осудить происходящее в Беларуси и принять конкретные шаги, в том числе - ввести санкции. От этого, отмечает Яковлев, зависят сейчас судьбы многих спортсменов.





"Мы сейчас на острие атаки, с нами со всеми может случить все, что угодно. И чем дольше МОК и все международное сообщество будут тянуть, тем хуже нам здесь. Мы это ощущаем, мы ощущаем давление. Я с вами сегодня разговариваю, но завтра, либо через минуту или две я могу оказаться в том же месте, где и Елена Левченко", - сказал он.





Яковлев добавил, что власти Беларуси уже расправилась с Координационным советом, с айтишниками, с актерами и руководством Купаловского театра, и теперь "на передовой" остались спортсмены. "Мы - ахиллесова пята Лукашенко", - констатирует гандболист. По его словам, Лукашенко воспринимает протесты спортсменов как предательство. В результате перед многими встает выбор: остаться в стране на свой страх и риск или эмигрировать. Яковлев свой выбор сделал: "Мы с ребятами решили, что мы будем стоять до последнего. Мы верим, что режим падет. Нельзя в такую минуту бросать свой народ".