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Владимир Цеслер посвятил ряд работ Марии Колесниковой

16.10.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный белорусских художник Владимир Цеслер посвятил ряд своих работ Марии Колесниковой.

Владимир Цеслер посвятил ряд работ Марии Колесниковой

 

Владимир Цеслер посвятил ряд работ Марии Колесниковой

 

Владимир Цеслер посвятил ряд работ Марии Колесниковой

Член президиума Координационного совета в настоящее время находится за решеткой под следствием.

Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

12 сентября сообщалось, что политика перевели из Минска в Жодино. 16 сентября ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и интернета).

 
Теги: Минск
 
 
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Известный белорусских художник Владимир Цеслер посвятил ряд своих работ Марии Колесниковой.
 
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