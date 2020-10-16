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Владимир Цеслер посвятил ряд работ Марии Колесниковой
Источник материала: Навiны
Известный белорусских художник Владимир Цеслер посвятил ряд своих работ Марии Колесниковой.
Член президиума Координационного совета в настоящее время находится за решеткой под следствием.
Мария Колесникова
9 сентября стало известно, что Колесникова
12 сентября сообщалось, что
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Известный белорусских художник Владимир Цеслер посвятил ряд своих работ Марии Колесниковой.
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