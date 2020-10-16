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Более 500 суток ареста. В БАЖе рассказали о репрессиях против журналистов
Источник материала: Навiны
Белорусская ассоциация журналистов, которая ведет мониторинг соблюдения прав и свобод коллег, сообщила некоторые сведения по репрессиям.
Так, отмечается, что в общей сложности представители разных СМИ получили более 500 суток административного ареста (уже 40 человек отбыли «наказание»). Всего с начала с 9 августа (основной день выборов) милиция 284 раза задерживала журналистов.
На данный момент восемь корреспондентов остаются за решеткой.
Зафиксировано 56 случаев насилия.
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Белорусская ассоциация журналистов, которая ведет мониторинг соблюдения прав и свобод коллег, сообщила некоторые сведения по репрессиям.
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