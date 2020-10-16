Более 500 суток ареста. В БАЖе рассказали о репрессиях против журналистов

Белорусская ассоциация журналистов, которая ведет мониторинг соблюдения прав и свобод коллег, сообщила некоторые сведения по репрессиям.





Так, отмечается, что в общей сложности представители разных СМИ получили более 500 суток административного ареста (уже 40 человек отбыли «наказание»). Всего с начала с 9 августа (основной день выборов) милиция 284 раза задерживала журналистов.

На данный момент восемь корреспондентов остаются за решеткой.

Зафиксировано 56 случаев насилия.