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Более 500 суток ареста. В БАЖе рассказали о репрессиях против журналистов

16.10.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская ассоциация журналистов, которая ведет мониторинг соблюдения прав и свобод коллег, сообщила некоторые сведения по репрессиям.

Более 500 суток ареста. В БАЖе рассказали о репрессиях против журналистов

Так, отмечается, что в общей сложности представители разных СМИ получили более 500 суток административного ареста (уже 40 человек отбыли «наказание»). Всего с начала с 9 августа (основной день выборов) милиция 284 раза задерживала журналистов.

На данный момент восемь корреспондентов остаются за решеткой.

Зафиксировано 56 случаев насилия.

 
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Белорусская ассоциация журналистов, которая ведет мониторинг соблюдения прав и свобод коллег, сообщила некоторые сведения по репрессиям.
 
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