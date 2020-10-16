Беременная принцесса Евгения получила новый титул - он связан с ее шрамом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британская принцесса Евгения переживает приятный период в жизни: беременная внучка королевы получила новый титул и это назначение очень близко к ее сердцу.

Евгения не раз отмечала в интервью, что долгое время боролась со сколиозом. Принцесса прошла через множество испытаний, но никогда не скрывала правды от поклонников, а наоборот, показывала снимки детских шрамов после операции на позвоночнике. Евгения уверена, что "шрамы прекрасны" и наделяют человека суперспособностями.

Принцесса Евгения получила новый титул, напрямую связанный с ее шрамом - покровителя Британской ассоциации сколиоза.

Новость о новом назначении принцессы Евгении была опубликована в Twitter самой организации и порадовала всех поклонников кузины принцев Уильяма и Гарри.

Сама принцесса особенно гордится новым званием, ведь даже на своей свадьбе в 2018 году Евгения с гордостью демонстрировала шрам в платье с глубоким вырезом на спине. Напомним, что недавно стало известно о том, что принцесса и ее муж впервые станут родителями .

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