Боевые единоборства в «Чижовка-Арене»: пять причин, почему туда обязательно нужно попасть

Источник материала: Tut.by

23 и 24 октября на главной площадке «Чижовка-Арены» состоится II Фестиваль спортивно-боевых единоборств «Минский рубеж» — вход на него бесплатный. Завершится фестиваль зрелищным профессиональным турниром BFC 63. Собрали пять причин, почему туда обязательно нужно попасть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: instagram.com/bfc_company

Шесть видов единоборств — в одном месте

В программе фестиваля — Республиканские соревнования по ММА, грэпплингу, муай-тай, карате кёкусинкай, таэквондо ITF и WTF. Ожидается более тысячи участников, от самых юных до зрелых мастеров. На соревнования приедут атлеты со всех уголков Беларуси. На международный турнир по карате кёкусинкай заявились спортсмены из России и ближнего зарубежья. Можно выбрать, в каком единоборстве попробовать себя, или просто насладиться бескомпромиссными схватками бойцов разных стилей и направлений. Завершит фестиваль профессиональный турнир BFC 63 по кикбоксингу и ММА — он пройдет 24 октября в 20.00.

Долгожданный бой Максима Сподаренко и Павла Гришановича

Автор любого популярного блокбастера позавидует развитию сюжета перед этим захватывающим поединком. 17 сентября после своего победного боя с Али Каримжоновым Максим Сподаренко бросил вызов Павлу Гришановичу. После этого был очень горячий face of face в стиле скандально известного Конора Макгрегора. А уже через полторы недели они встретились лицом к лицу в финале чемпионата Беларуси по кикбоксингу. По мнению специалистов, получился очень зрелищный и равный бой.

Однако по раздельному решению судей победу присудили Максиму Сподаренко. Зрителей ожидает яркий реванш и ураган эмоций в главном бое турнира по кикбоксингу BFC 63. У ребят накопились серьезные вопросы друг к другу, которые они будут решать в этом бескомпромиссном поединке. Белорусское спортивное сообщество очень ждет этой схватки, ведь бой должен поставить жирную точку в принципиальном противостоянии.

Зрелищный бой Валерия Дашкевича и Магомеда Магомедова

Это ни много ни мало бой за пояс чемпиона BFC в весовой категории до 70,3 кг (Lightweight). После серии из трех побед в Лиге BFC Валерий Дашкевич находится в хорошем расположении духа и прекрасной спортивной форме. Два месяца назад в тяжелейшем поединке Валерию удалось победить раздельным решением судей сильного белорусского бойца Петра Бирко, после чего у него появилась возможность побороться за пояс чемпиона BFC.

Его соперник — 25-летний российский атлет Магомед Магомедов, пока не имеющий поражений в Лиге BFC, с прекрасной борцовской техникой. Ожидается конкурентный и зрелищный бой, а также очередное захватывающее противостояние белорусской и российской школ ММА.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото предоставлено организаторами

Новые эмоции

Профессиональные бои по MMA и K-1 и сейчас на пике популярности во всем мире. Бои в технике смешанных единоборств в топах просмотров на платном телевидении, турниры ММА собирают больше зрителей, чем любой другой контактный спорт, а иногда даже бьют рейтинги ведущих футбольных и хоккейных соревнований. Естественно, будут трансляции боев BFC 63 и по телевизору, и в интернете, но зачем смотреть их на экране, если можно выбрать желаемые места и стать свидетелем настоящего зрелища, которое подкупает эмоциями именно при просмотре вживую? Яркое шоу, накаленная до предела атмосфера, бешеная энергия — тем, кто смотрел бои ММА и К-1 только по телевизору, этого не понять.

Плюсы билетной программы

Организаторы фестиваля спортивно-боевых единоборств «Минский рубеж» уже во второй раз подчеркивают его социальную направленность. Поэтому вход для всех желающих — свободный!

Изюминкой двухдневного праздника боевых единоборств станет профессиональный турнир BFC 63, в котором примут участие сильнейшие бойцы ММА и кикбоксинга Беларуси, России и ближнего зарубежья. Вот на него уже можно попасть только по билету. Стоимость единого билета за просмотр 12 поединков по кикбоксингу и ММА — от 12 до 52 рублей. Таких низких цен на профессиональные бои по ММА и кикбоксингу нет ни на одной спортивной арене мира, уверяют организаторы.

Когда: любительский фестиваль «Минский рубеж» — 23 и 24 октября до 13.00. Профессиональный турнир BFC 63 — 23 октября в 20.00

Где: « Чижовка-Арена »

Сколько: на «Минский рубеж» — бесплатно, на турнир BFC 63 — от 12 рублей Купить билет