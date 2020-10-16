«Продемонстрировал навыки хорошего омоновца». Комментатор - о силовом приеме хоккеиста

Источник материала: Tut.by

Во время хоккейного матча в белорусской «Париматч Экстралиге» между «Динамо-Молодечно» и солигорским «Шахтером» игрок клуба из Минской области Вячеслав Грецкий придавил соперника руками ко льду, пишет «Трибуна». На это моментально отреагировал комментатор «Беларусь 5».

«Ну и сейчас навыки такого хорошего омоновца продемонстрировал Грецкий».

Видео: «Трибуна»

Встреча закончилась победой «Шахтера» в овертайме (3:2).