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«Продемонстрировал навыки хорошего омоновца». Комментатор - о силовом приеме хоккеиста

16.10.2020 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время хоккейного матча в белорусской «Париматч Экстралиге» между «Динамо-Молодечно» и солигорским «Шахтером» игрок клуба из Минской области Вячеслав Грецкий придавил соперника руками ко льду, пишет «Трибуна». На это моментально отреагировал комментатор «Беларусь 5».

«Ну и сейчас навыки такого хорошего омоновца продемонстрировал Грецкий».

Видео: «Трибуна»

Встреча закончилась победой «Шахтера» в овертайме (3:2).

 
 
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