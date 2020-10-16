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«Продемонстрировал навыки хорошего омоновца». Комментатор - о силовом приеме хоккеиста
Источник материала: Tut.by
Во время хоккейного матча в белорусской «Париматч Экстралиге» между «Динамо-Молодечно» и солигорским «Шахтером» игрок клуба из Минской области Вячеслав Грецкий придавил соперника руками ко льду,
«Ну и сейчас навыки такого хорошего омоновца продемонстрировал Грецкий».
Видео: «Трибуна»
Встреча закончилась победой «Шахтера» в овертайме (3:2).
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