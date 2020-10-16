Владимир Соловьев высказался о ситуации с Левченко

Источник материала: Tut.by

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе «Соловьев LIVE» высказался о ситуации с баскетболисткой Еленой Левченко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня баскетболистка Елена Левченко должна была выйти после 15 суток ареста. Близкие пришли ее встретить на Окрестина, но там родителям сказали, что арест продлен на 72 часа.

Вот вы мне скажите: а это все зачем? Я Лену хорошо знаю лично. Лена лучшая и самая знаменитая баскетболистка Беларуси. Лена училась в Америке, играла в лучших клубах Европы, играла в WNBA, играла и сейчас играет в Китае, играла в Турции. То есть она самая титулованная белорусская баскетболистка. Она много-много лет играла и за сборную Беларуси, участница Олимпиады и чемпионатов мира, и Европы.

Да, у нее другие политические взгляды, но вы же ее один раз посадили. Она же у вас отсидела уже 15 суток. Мало того, вы сняли ее тогда, когда она собиралась улетать. Она уже находится не на ранних этапах своей карьеры. Лена игрок достаточно взрослый. Зачем чрезмерная жестокость к человеку, который лет 15 защищал честь Беларуси? Какой смысл? Вы уже ее один раз наказали: дали трое суток, дали еще 12 суток. Вот сейчас она выходит…

При этом вы понимаете, что такое профессиональный спортсмен, когда он находится в камере на четверых. Она же не террорист. Она ничего не кидала, рельсовую войну не начинала. Да, у нее другие взгляды. Да, она со многими спортсменами высказывает свое отношение, но 8 квадратных метров на четверых. Притом что Лена под два метра ростом, и у нее большое количество профессиональных травм — то, что абсолютно убивает ее спину, это же надо понимать.

Вот эта жестокость зачем? Что-то кому-то показать? Притом показная жестокость к людям, которые всю свою карьеру посвятили славе белорусскому спорту. Или что? Важна не слава белорусского спорта, а личная преданность Лукашенко?

Ладно, я понимаю, что никому никаких поблажек. Но она уже и так отсидела 15 суток. То есть ей же не инкриминируют ничего серьезного. Она не политик, не политический деятель, да, она человек, воспитанный в духе свободы, она училась в Америке, у нее другое представление — и чего? Надо вот так мелко что-то показывать? То есть показывать показное милосердие, встречаясь в СИЗО КГБ, и потом выпуская оттуда людей? А спортсменам показывать, чтобы знали свое место?

Мне просто кажется, что закон един для всех бесспорно, но просто власть не должна быть мелкой.

То есть понятно, что ей больше никогда не дадут играть за сборную, отчего потеряет сборная, потому что такого уровня центровых в европейском и мировом баскетболе единицы.

Я за гуманизм. Я Лену знаю лично, я за нее просил. Я этого не стесняюсь, — сказал Соловьев.

Напомним, Елена Левченко должна была выйти на свободу вчера рано утром, однако ее задержали до второго суда. На нем ей постановили дать штраф 810 рублей, а затем вывезли с Окрестина прямо домой, минуя встречающих ее людей. Там она рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться во время ареста.