Генпрокурор назвал число уголовных дел, связанных с нарушением общественного порядка

Источник материала: Ежедневник

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После 9 августа таких дел возбуждено более 400. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования.

Об этом Андрей Швед рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1 ». Генпрокурор также прокомментировал ход расследования случаев, когда в отношении граждан со стороны силовиков было применено насилие. Как заявил Швед, Беларусь – это правовое государство, и нет ни одного факта, чтобы заявление - сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Генпрокурор пообещал, что в отведенные законодательством сроки будут приняты законные решения по каждому сообщению о насилии.

Напомним, что еще 1 сентября ООН опубликовала информацию, согласно которой задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси после 9 августа.

В своем телеинтервью Андрей Швед подчеркнул также, что протестные настроения в Беларуси радикализируются, и силовые органы будут предпринимать «самые решительные» меры для пресечения радикальных действий граждан. Прежде всего речь идет о блокировании дорог. Швед отметил также, что «государственные обвинители по этим делам и по делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание гособвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания".