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Генпрокурор назвал число уголовных дел, связанных с нарушением общественного порядка
16.10.2020 10:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tvr.by
После 9 августа таких дел возбуждено более 400. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования.
Об этом Андрей Швед рассказал в эфире телеканала
Напомним, что еще 1 сентября ООН опубликовала информацию, согласно которой задокументировано 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси после 9 августа.
В своем телеинтервью Андрей Швед подчеркнул также, что протестные настроения в Беларуси радикализируются, и силовые органы будут предпринимать «самые решительные» меры для пресечения радикальных действий граждан. Прежде всего речь идет о блокировании дорог. Швед отметил также, что «государственные обвинители по этим делам и по делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание гособвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания".
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После 9 августа таких дел возбуждено более 400. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования.
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