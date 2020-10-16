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Рубль растет ко всем валютам корзины

16.10.2020 10:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера доллар и евро показывали нам некоторые упражнения с переобуванием и кувырками. Но в итоге больших высот не достигли... Иногда в последний день недели валюты устраивают показательные выступления, чтобы нам было о чем поволноваться в выходные. Надеемся, сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже порадуют свежим сюжетом.

Доллар с утра подешевел на 0,08 копейки. Курс пока — 2,5752.

Евро потерял 0,05 копейки. Торгуется по 3,017.

Российский рубль упал на 0,96 копейки, курс — 3,2955 за сотню.

В четверг доллар подорожал на 0,43 копейки и стоил 2,576 рубля. Евро потерял 0,1 копейки и опустился до 3,0175. Российский рубль подешевел на 2,51 копейки, стоил 3,3051 белорусского за сотню.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера доллар и евро показывали нам некоторые упражнения с переобуванием и кувырками. Но в итоге больших высот не достигли... Иногда в последний день недели валюты...
 
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