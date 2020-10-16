Утром на МКАД останавливалось движение

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на МКАД в районе Ангарской останавливалось движение. На проезжую часть вышли люди с флагами, автомобили во всех полосах на обоих сторонах кольцевой остановились.

Движение в обе стороны было перекрыто на некоторое время в районе пешеходного моста. Фото и видео были опубликованы в одном из Telegram-чатов района.









К настоящему моменту движение восстановилось, в Минске, согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы оцениваются всего в 2 балла.

Недавно мы рассказывали о том, что несколько случаев перекрытия дороги в Минске закончились драками.