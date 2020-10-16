ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Утром на МКАД останавливалось движение

16.10.2020 10:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром на МКАД в районе Ангарской останавливалось движение. На проезжую часть вышли люди с флагами, автомобили во всех полосах на обоих сторонах кольцевой остановились.

Движение в обе стороны было перекрыто на некоторое время в районе пешеходного моста. Фото и видео были опубликованы в одном из Telegram-чатов района.

Утром на МКАД останавливалось движение
Утром на МКАД останавливалось движение

К настоящему моменту движение восстановилось, в Минске, согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы оцениваются всего в 2 балла.

Недавно мы рассказывали о том, что несколько случаев перекрытия дороги в Минске закончились драками.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром на МКАД в районе Ангарской останавливалось движение. На проезжую часть вышли люди с флагами, автомобили во всех полосах на обоих сторонах кольцевой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Боевые единоборства в «Чижовка-Арене»: пять причин, почему туда обязательно нужно попасть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика