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Утром на МКАД останавливалось движение
Источник материала: Onliner
Сегодня утром на МКАД в районе Ангарской останавливалось движение. На проезжую часть вышли люди с флагами, автомобили во всех полосах на обоих сторонах кольцевой остановились.
Движение в обе стороны было перекрыто на некоторое время в районе пешеходного моста. Фото и видео были опубликованы в одном из Telegram-чатов района.
К настоящему моменту движение восстановилось, в Минске, согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы оцениваются всего в 2 балла.
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Сегодня утром на МКАД в районе Ангарской останавливалось движение. На проезжую часть вышли люди с флагами, автомобили во всех полосах на обоих сторонах кольцевой...
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