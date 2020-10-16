Sony представила крутой «пространственный» монитор — с объемной картинкой без 3D-очков (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Sony представила так называемый Spatial Reality Display (ELF-SR1) — устройство, способное выводить объемную картинку без использования 3D-очков. Это очередной шаг к голографическим экранам, хотя пока это относительно громоздкий и тяжелый девайс. Да и цена немаленькая — $5 тыс.

Диагональ экрана ELF-SR1 составляет 15,6 дюйма, его общая разрешающая способность — 4K. Внутри размещена камера, отслеживающая положение глаз пользователя. С помощью микролинз свет направляется на глаза пользователя (по 2K на каждый). Дисплей наклонен под углом 45 градусов, объекты «выплывают» из него и с помощью упомянутых камер меняют перспективу в зависимости от положения пользователя. По этой причине снятое видео не может передать объемность картинки. По словам журналистов, которые успели опробовать технологию, «это очень круто».

Что-то подобное было реализовано в Nintendo 3DS, однако качество картинки там было намного ниже.

Для работы экрана потребуется мощный игровой компьютер на базе Windows с Unity или Unreal Engine, в которых создаются и отрисовываются в режиме реального времени объемные композиции.