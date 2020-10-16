ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sony представила крутой «пространственный» монитор — с объемной картинкой без 3D-очков (видео)

16.10.2020 10:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Sony представила так называемый Spatial Reality Display (ELF-SR1) — устройство, способное выводить объемную картинку без использования 3D-очков. Это очередной шаг к голографическим экранам, хотя пока это относительно громоздкий и тяжелый девайс. Да и цена немаленькая — $5 тыс.

Диагональ экрана ELF-SR1 составляет 15,6 дюйма, его общая разрешающая способность — 4K. Внутри размещена камера, отслеживающая положение глаз пользователя. С помощью микролинз свет направляется на глаза пользователя (по 2K на каждый). Дисплей наклонен под углом 45 градусов, объекты «выплывают» из него и с помощью упомянутых камер меняют перспективу в зависимости от положения пользователя. По этой причине снятое видео не может передать объемность картинки. По словам журналистов, которые успели опробовать технологию, «это очень круто».

Что-то подобное было реализовано в Nintendo 3DS, однако качество картинки там было намного ниже.

Для работы экрана потребуется мощный игровой компьютер на базе Windows с Unity или Unreal Engine, в которых создаются и отрисовываются в режиме реального времени объемные композиции.

Игровая приставка Sony PlayStation 5
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1599 р.
2 предложения
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Slim 500GB (черный)
92 отзыва
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
775 р.
4 предложения
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro 1TB (черный)
71 отзыв
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1099 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Консоли Sony в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Sony представила так называемый Spatial Reality Display (ELF-SR1) — устройство, способное выводить объемную картинку без использования 3D-очков. Это очередной шаг к...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Продемонстрировал навыки хорошего омоновца». Комментатор - о силовом приеме хоккеиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика