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«Силы Лукашенко на исходе, радикализация протестов нужна только силовикам»

16.10.2020 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член политсовета ОГП Лев Марголин рассказал, каким видит разрешение политического кризиса в Беларуси.

«Силы Лукашенко на исходе, радикализация протестов нужна только силовикам»

«Протесты будут продолжаться»


– Прошло больше двух месяцев после начала массовых протестов в стране. Ситуация очень динамичная. Если два месяца назад мы видели людей, которые маршировали в центре, то сейчас видим граждан, которые собираются в микрорайонах и отдельных дворах. Это качественно новое явление.

Люди могут рано или поздно устать от хождения по центру, где их бьют, но у себя во дворах они мало чего боятся и демонстрируют таким образом новый уровень самоорганизации. Поэтому я считаю, что протесты будут продолжаться.

«Радикализация протестов никому не нужна кроме силовиков»


– Считаю, что заявления о радикализации протестов – это вброс со стороны властей (и через МВД, и через телеграм-каналы). Радикализация никому не нужна кроме силовиков. Для них это единственный на сегодня способ попытаться опрокинуть протестное движение.

Но я думаю, радикализации не будет. Народ на нее не настроен, он почувствовал свою силу и без нее.

«Силы Лукашенко на исходе»


– Считаю, что силы Лукашенко на исходе. У него нет ни людских, ни финансовых ресурсов для долгого поддержания градуса напряжения в обществе.

Думаю, в СИЗО КГБ он приезжал, чтобы попытаться договориться с политзаключенными, которых считает лидерами протестов, о завершении уличных выступлений. Не исключаю, что Россия поставила ему какие-то сроки по наведению порядка в стране. Ну и экономическая ситуация подпирает.

«Властям нужно будет вступать в переговоры»


– В какой форме может быть победа гражданского общества? В форме переговоров.

Визит Лукашенко в СИЗО КГБ был, в том числе, попыткой прощупать общество на этот счет. Что произойдет дальше – предсказать сложно.

Уже практические приостановлено кредитования как населения, так и предприятий.

С каждой неделей ситуация в экономике будет ухудшаться. Поэтому властям нужно будет вступать в переговоры. Думаю, рано или поздно, но они начнутся.

Возможно, это произойдет по инициативе Лукашенко и не в том виде, в котором хотелось бы гражданскому обществу. Но, как мне кажется, это будет затяжной процесс, и он по ходу будет совершенствоваться.


«Маловероятно, что властям удастся пропихнуть изменения в Конституцию, которые не будут соответствовать чаяниям масс»


– Лукашенко в последнее время много говорит о внесении изменений в Конституцию. Но проведение референдума станет для властей очень сложным моментом.

Во-первых, во время референдума нет досрочного голосования, которое используется ими для фальсификаций. Во-вторых, чтобы решение на референдуме было принято, за него должно проголосовать не просто больше половины от пришедших, как это бывает на выборах, а более половины избирателей, имеющих право голоса.

Почему Конституция – это ловушка


Поэтому маловероятно, что властям удастся пропихнуть изменения в Конституцию, которые не будут соответствовать чаяниям масс. То есть косметические изменения.

Ну а если правки в основной закон страны примут не на референдуме, а на заседании Палаты представителей, это станет полным расписыванием власти в своей беспомощности и проблему не решит.
 
 
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Член политсовета ОГП Лев Марголин рассказал, каким видит разрешение политического кризиса в Беларуси.
 
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