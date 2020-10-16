Беларусбанк возвращает жилищные кредиты для льготников

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В банке отметили, что речь идет о заявках на кредит по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году.

В сообщении на сайте Беларусбанка сказано, что банк возобновляет кредитование, «учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия».

Что в итоге?

Беларусбанк сообщает клиентам, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с Указом № 240 сохраняются неизменными – ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте www.belarusbank.by или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.