|
Беларусбанк возвращает жилищные кредиты для льготников
Источник материала: Myfin
В банке отметили, что речь идет о заявках на кредит по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году.
В сообщении на сайте Беларусбанка сказано, что банк возобновляет кредитование, «учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия».
Что в итоге?
Беларусбанк
сообщает клиентам, что условия кредитования
строительства жилья с субсидированием
в соответствии с Указом № 240 сохраняются
неизменными –
Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте www.belarusbank.by или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.
Как
Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк с 15 октября возобновил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов (на увеличение размера кредитных линий по ранее заключенным договорам) с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)