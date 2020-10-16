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Беларусбанк возвращает жилищные кредиты для льготников

16.10.2020 10:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В банке отметили, что речь идет о заявках на кредит по объектам жилищного строительства, подлежащим вводу в эксплуатацию в 2020 году.

В сообщении на сайте Беларусбанка сказано, что банк возобновляет кредитование, «учитывая социальную значимость государственной программы строительства жилья, в целях успешного завершения строительства многоквартирных жилых объектов в текущем году и актуальность вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия».

Что в итоге?

Беларусбанк сообщает клиентам, что условия кредитования строительства жилья с субсидированием в соответствии с Указом № 240 сохраняются неизменнымиставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенная на 3%.

Более подробную информацию можно получить на корпоративном сайте www.belarusbank.by или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.

Как сообщалось ранее, Беларусбанк в первой половине сентября временно приостановил прием новых заявок на выдачу кредитов на строительство или реконструкцию жилья с использованием субсидии на его погашение в рамках указа №240.

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк с 15 октября возобновил прием новых заявлений граждан на выдачу кредитов (на увеличение размера кредитных линий по ранее заключенным договорам) с...
 
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