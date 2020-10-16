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Где брать деньги пока нет кредитов: 4 альтернативы
Источник материала: Myfin
Некоторые категории кредитов, например, жилищные, сейчас практически остановлены, другие работают скорее «теоретически» – заявки принимаются, но, судя по отзывам, рассматривают их строго, отказывают часто, по одобренным заявкам предлагают весьма небольшие суммы. Появились новые кредиты под 30-35%. Такие ссуды охотно брали только в периоды гиперинфляции и соответствующего роста рублевых зарплат (ни того, ни другого пока нет).
Ставки по новым кредитам уже выше тех ставок, что обычно запрашивают в частных займах и стремительно приближаются к ставкам в займах у микрофинансовых организаций.
Частные займы
Одалживать друг у друга никогда не запрещалось. Эта сфера вообще очень мало регулируется законодательством: ни банковским, ни специальными законами для других финансовых организаций. Ограничений по сумме займов нет. Количество займов без процентов тоже не ограничено (о займах под проценты ниже).
Частным заемщикам и займодавцам нужно знать в первую очередь следующее:
Важный момент – следует фиксировать не только факт передачи денег, но также момент и сумму их возврата.
Чтобы у займодавца не возникло искушения требовать их еще раз. Следует также указывать все даты и прочие нюансы. Бывали случаи, когда нечестный заемщик дважды брал одну и ту же сумму, второй раз не вернул деньги, но предъявил в суде первую расписку о возврате средств и выиграл.
Особого внимания заслуживают частные займы под проценты и вытекающие из этого последствия:
Последний пункт стоит отдельного рассмотрения. Обычно он применяется, когда налоговая требует отчитаться об источниках средств на покупку какого-то дорогого имущества, а ответчик заявляет, что получил деньги взаймы не от близкого родственника. Тогда придется платить подоходный налог от всей суммы заявленного займа.
Займы в МФО
МФО (Микрофинансовые организации) нам более всего известны по объявлениям «Деньги в долг», «Займы без отказа» и т. д., на подъездах и остановках. В Беларуси МФО не запрещены, но с конца апреля 2020 года сильно ограничены в возможности зарабатывать на клиентах, в т. ч. даже на недобросовестных клиентах.
Сегодня правовым основанием деятельности МФО является Указ президента 394 от 23.10.2019 года «О предоставлении и привлечении займов». Предыдущие законодательные акты на этот счет отменены. МФО также контролируются Национальным банком.
Рядовому заемщику разбираться во всем этом не обязательно, но полезно знать следующее:
К примеру, максимум, который может заработать МФО со 100 рублей: взято и возвращено с просрочкой 100 руб., начислено процентов – 200 руб.; пеня за просрочку – 50 руб. Итого к выплате – 350 руб.
Ломбарды
Ломбарды во многих чертах похожи на МФО. Их займы тоже обычно небольшие по сумме, краткосрочные и дорогие. Деятельность ломбардов регулируется тем же Указом 394.
Главное отличие ломбардов – займы всегда выдаются под залог имущества заемщика.
При невозврате установленной суммы в положенный срок, залог переходит в собственность ломбарда. Который их затем продает, иногда в том же помещении.
Договора купли-продажи с «обратным выкупом»
Займы таким образом выдавали еще в 90-х годах. Пока ни одна из сторон не заявляет претензий все выглядит законно, доказать обратное сложно.
По сути сделки похожи на займы под залог имущества, но регистрируются по-другому:
Так срочно находили деньги под залог квартиры в критических ситуациях. Правда, некоторые из заемщиков потеряли единственное жилье.
Что в итоге?
Заменители обычных кредитов и рассрочек слишком дороги, неудобны и часто подводят обе стороны к грани законности. По общему влиянию на экономику хуже будет только переход на натуральный обмен.
Мы не упомянули здесь о собственной рассрочке торговых организаций. Но, во-первых – так нельзя получить деньги, а во-вторых – торговля тоже не уверена в завтрашнем дне и не стремится рисковать деньгами. Потому прямых рассрочек становится сейчас меньше.
Текст: Игорь Смирнов
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