Где брать деньги пока нет кредитов: 4 альтернативы

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Некоторые категории кредитов, например, жилищные, сейчас практически остановлены, другие работают скорее «теоретически» – заявки принимаются, но, судя по отзывам, рассматривают их строго, отказывают часто, по одобренным заявкам предлагают весьма небольшие суммы. Появились новые кредиты под 30-35%. Такие ссуды охотно брали только в периоды гиперинфляции и соответствующего роста рублевых зарплат (ни того, ни другого пока нет).

Ставки по новым кредитам уже выше тех ставок, что обычно запрашивают в частных займах и стремительно приближаются к ставкам в займах у микрофинансовых организаций.

Частные займы

Одалживать друг у друга никогда не запрещалось. Эта сфера вообще очень мало регулируется законодательством: ни банковским, ни специальными законами для других финансовых организаций. Ограничений по сумме займов нет. Количество займов без процентов тоже не ограничено (о займах под проценты ниже).

Частным заемщикам и займодавцам нужно знать в первую очередь следующее:

Заём одного физического лица другому – это гражданские отношения сторон с равными правами. У сторон возникают обязательства друг перед другом в рамках Гражданского кодекса.

Факт дачи денег взаймы может сопровождаться распиской, нотариальным оформлением сделки, или никак письменно не регистрироваться.

В случае проблем с возвратом займодавцу придется писать заявление в суд.

Суд будет руководствоваться Гражданским кодексом. Стороны на равных излагают и доказывают свою позицию. Тот, кто обращается в суд, платит госпошлину.

Но в случае нотариального оформления, у займодавца появляется право требовать возврата долга в досудебном порядке.

Важный момент – следует фиксировать не только факт передачи денег, но также момент и сумму их возврата.

Чтобы у займодавца не возникло искушения требовать их еще раз. Следует также указывать все даты и прочие нюансы. Бывали случаи, когда нечестный заемщик дважды брал одну и ту же сумму, второй раз не вернул деньги, но предъявил в суде первую расписку о возврате средств и выиграл.

Фото: Myfin.by

Особого внимания заслуживают частные займы под проценты и вытекающие из этого последствия:

Займы под проценты между частными лицами не запрещены.

Процентный доход займодавца в этом случае будет облагаться подоходным налогом (13%).

Но если одно и то же лицо неоднократно одалживает средства под проценты, это сочтут предпринимательской деятельностью. Такие действия без регистрации наказываются штрафом и конфискацией денег из незаконного оборота.

Если проценты по займу не назначаются, то займодавец налогов не платит. Но заемщик может попасть под действие так называемого «налога на долги».

Последний пункт стоит отдельного рассмотрения. Обычно он применяется, когда налоговая требует отчитаться об источниках средств на покупку какого-то дорогого имущества, а ответчик заявляет, что получил деньги взаймы не от близкого родственника. Тогда придется платить подоходный налог от всей суммы заявленного займа.

Займы в МФО

МФО (Микрофинансовые организации) нам более всего известны по объявлениям «Деньги в долг», «Займы без отказа» и т. д., на подъездах и остановках. В Беларуси МФО не запрещены, но с конца апреля 2020 года сильно ограничены в возможности зарабатывать на клиентах, в т. ч. даже на недобросовестных клиентах.

Сегодня правовым основанием деятельности МФО является Указ президента 394 от 23.10.2019 года «О предоставлении и привлечении займов». Предыдущие законодательные акты на этот счет отменены. МФО также контролируются Национальным банком.

Фото: Myfin.by

Рядовому заемщику разбираться во всем этом не обязательно, но полезно знать следующее:

Как правило у МФО берут сравнительно небольшие суммы. Но по закону можно выдавать до 15 000 базовых величин .

. Займы в МФО всегда гораздо дороже банковских ссуд. Есть особые случаи, льготы для отдельных клиентов, но средняя цена займов МФО в пересчете на дни выйдет в разы дороже средней переплаты по кредитам.

Проценты по займам в МФО начисляются не за год, а по дням пользования средствами.

Обычный срок погашения займов – несколько недель, иногда – месяцев. Чаще всего сумму возвращают одним платежом.

У клиентов есть право досрочно гасить займы. В этом случае МФО пересчитывает проценты пропорционально времени пользования средствами.

Общая переплата по займам в МФО теперь ограничена: проценты за весь срок не должны превышать более чем в 2 раза взятую сумму; штрафы и пени за просрочку – не более половины от этой суммы.

К примеру, максимум, который может заработать МФО со 100 рублей: взято и возвращено с просрочкой 100 руб., начислено процентов – 200 руб.; пеня за просрочку – 50 руб. Итого к выплате – 350 руб.

Ломбарды

Ломбарды во многих чертах похожи на МФО. Их займы тоже обычно небольшие по сумме, краткосрочные и дорогие. Деятельность ломбардов регулируется тем же Указом 394.

Главное отличие ломбардов – займы всегда выдаются под залог имущества заемщика.

По займам в ломбардах назначают разные проценты. Ставки зависят от срока, суммы и качества заложенного имущества. Под залог золота ставки бывают ниже, под технику и домашние вещи – выше.

Ломбарды оценивают залог по своему усмотрению и выдают только часть оценочной стоимости залога.

При невозврате установленной суммы в положенный срок, залог переходит в собственность ломбарда. Который их затем продает, иногда в том же помещении.

Договора купли-продажи с «обратным выкупом»

Займы таким образом выдавали еще в 90-х годах. Пока ни одна из сторон не заявляет претензий все выглядит законно, доказать обратное сложно.

Фото: Myfin.by

По сути сделки похожи на займы под залог имущества, но регистрируются по-другому:

Заемщик по договору продает займодавцу предмет залога. Оформляется соответствующий договор.

В договоре прописывается возможность отменить сделку и вернуть предмет продажи продавцу (заемщику), если он в течение определенного срока уплатит покупателю (займодавцу) указанную в договоре сумму.

Эта сумма равна сумме займа с процентами. Срок отказа от договора – сроку погашения займа.

Так срочно находили деньги под залог квартиры в критических ситуациях. Правда, некоторые из заемщиков потеряли единственное жилье.

Что в итоге?

Заменители обычных кредитов и рассрочек слишком дороги, неудобны и часто подводят обе стороны к грани законности. По общему влиянию на экономику хуже будет только переход на натуральный обмен.

Мы не упомянули здесь о собственной рассрочке торговых организаций. Но, во-первых – так нельзя получить деньги, а во-вторых – торговля тоже не уверена в завтрашнем дне и не стремится рисковать деньгами. Потому прямых рассрочек становится сейчас меньше.