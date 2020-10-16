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Рубль растет ко всем основным иностранным валютам утром 16 октября
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль растет ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ утром 16 октября.
Так, евро теряет 0,0023 пункта и торгуется на уровне 3,0153 белорусского рубля, доллар падает на 0,0009 пункта ) — 2,5751 белорусского рубля, российский рубль на 0,0067 пункта — 3,2983 белорусского рубля за 100 российских.
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Белорусский рубль растет ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ утром 16 октября.
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