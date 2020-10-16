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Официально: белорусы стали богаче

16.10.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Реальные денежные доходы населения в январе-августе 2020 года выросли на 5,2% к такому же периоду 2019-го.

Официально: белорусы стали богаче

По данным Национального статистического комитета, в январе этого года рост доходов составил 6,8% к январю 2019-го, в январе-феврале — 7,1%, январе-марте — также 7,1%, январе-апреле — 5,7%, январе-мае, январе-июне и январе-июле — 5,4%. Таким образом, рост за август затормозился на 0,2 процентного пункта.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,3%, доходы от собственности и прочие — 4,8%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

В 2019 году реальные денежные доходы населения увеличились на 6% к уровню 2018 года. По прогнозам властей, в 2019 году они должны были вырасти не менее чем на 3,4%, в 2020 году должны повыситься не менее чем на 2,4%.

По итогам 2018 года реальные денежные доходы населения увеличились на 7,9%, 2017-го — на 2,8%. Рост доходов начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

 
 
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Реальные денежные доходы населения в январе-августе 2020 года выросли на 5,2% к такому же периоду 2019-го.
 
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