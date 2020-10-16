|
В Гомеле на Речицком проспекте снова насмерть сбили пешехода
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на проспекте Речицком снова ДТП — насмерть сбили пешехода, сообщают TUT.BY очевидцы.
Авария произошла 16 октября, примерно в 7.00. От полученных травм пешеход умер на месте. До сих пор движение по Речицкому проспекту затруднено.
Напомним, поздно вечером 14 октября на этом же проспекте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло 16 октября примерно в 7.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)