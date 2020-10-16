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В Гомеле на Речицком проспекте снова насмерть сбили пешехода

16.10.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на проспекте Речицком снова ДТП — насмерть сбили пешехода, сообщают TUT.BY очевидцы.


Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Гомель Online»

Авария произошла 16 октября, примерно в 7.00. От полученных травм пешеход умер на месте. До сих пор движение по Речицкому проспекту затруднено.

Напомним, поздно вечером 14 октября на этом же проспекте погибла женщина-пешеход — она попала под колеса Suzuki.

 
Теги: Гомель
 
 
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