В Гомеле на Речицком проспекте снова насмерть сбили пешехода

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на проспекте Речицком снова ДТП — насмерть сбили пешехода, сообщают TUT.BY очевидцы.



Фото: Сообщество во «ВКонтакте» «Гомель Online»

Авария произошла 16 октября, примерно в 7.00. От полученных травм пешеход умер на месте. До сих пор движение по Речицкому проспекту затруднено.

Напомним, поздно вечером 14 октября на этом же проспекте погибла женщина-пешеход — она попала под колеса Suzuki.